Armendáriz se disculpa con periodistas por sugerir que deben transparentar sus sueldos

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- La diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, pidió una disculpa a los periodistas luego de que el viernes pasado sugirió que deberían transparentar sus ingresos "por su función crítica de informar".

Como lo hizo con su denuncia, la empresaria y exparticipante de Shark Tank México se pronunció respecto al tema a través de Twitter, donde explicó que gracias a la reflexión de la periodista Alicia Salgado pudo reconocer su error.

De esta manera aceptó que sus declaraciones fueron desafortunadas y rectificó.

Explicó que los "verdaderos apóstoles de la información" no merecen sus comentarios iniciales y pidió una "sincera disculpa".

"Agradezco la reflexión de @allizesalgado que me obliga a pedir una sincera disculpa a todos los periodistas que como ella son verdaderos apóstoles de la información que no merecen mi comentario de sugerir pedirles info sobre sus ingresos", escribió.

La sugerencia de la empresaria para que los periodistas transparentaran sus ingresos se dio luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibiera ese mimsmo día los supuestos ingresos anuales de Carlos Loret de Mola.

En su conferencia matutina, el mandatario expuso que el columnista de EL UNIVERSAL recibió más de 35 millones de pesos tan sólo en 2021, sin embargo, dijo, estos no eran por su labor periodística, sino por ser un "golpeador" de su gobierno.

"¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos? ¿Muy inteligente? ¿Muy buen escritor? No, es por golpeador", acusó el presidente.

López Obrador excusó la presentación de estos datos bajo el argumento que la labor del periodista es pública, por tanto se deberían conocer sus ingresos.