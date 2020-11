Arranca en Acapulco ensayo clínico de vacuna Covid-19

La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, y gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, anunciaron que en Acapulco iniciará el ensayo clínico Fase III de la vacuna contra Covid-19 de CanSino Biotech.

Durante la actualización de los datos de la pandemia en Guerrero, anunciaron que en Acapulco se está haciendo el reclutamiento de los voluntarios para el ensayo clínico.

Delgado Peralta explicó que éstos deberán ser mayores de 18 años y sanos, sin embargo no dio más detalles por la confidencialidad del ensayo.

"En este ensayo clínico tendrá un impacto importante porque vamos a poder obtener datos muy específicos para saber la funcionalidad de la vacuna candidata" dijo Delgado Peralta.

En Guerrero el ensayo clínico sólo se realizará en Acapulco, donde desde que inició la pandemia se convirtió en el municipio con mayor número de contagios y muertes por el Covid-19 en toda la entidad.

Incluso, en el puerto se concentran casi la mitad de contagios y muertes de todo Guerrero.

La funcionaria federal explicó que Guerrero es un estado clave a nivel nacional e internacional para conocer la seguridad y eficiencia de la vacuna candidata que están realizando laboratorios de China y Canadá.

"Estamos en Acapulco iniciando los ensayos clínicos de la fase tres del estudio de CanSino Biotech, para esta vacuna candidata contra el SARS-Cov-2-, este estudio se inicia aquí en México, es el primer lugar donde se va a poner a prueba esta vacuna candidata, no solamente en el país sino en América Latina", explicó la subsecretaria.

Delgado Peralta indicó que en 12 estados se instalarán 20 centros de reclutamiento para el ensayo clínico y se espera que se aplique entre 40 y unos 60 mil voluntarios.

La subsecretaria explicó que el protocolo de este ensayo clínico fue avalado por Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y será quien evalúe en "tiempo real" los resultados de esta fase.

Indicó que una parte del ensayo clínico de esta candidata de vacuna se aplicó a integrantes del Ejército Chino en junio.

Por su parte, Astudillo Flores agradeció que se haya seleccionado Acapulco como punto de salida del ensayo clínico.

Dijo que la diversidad poblacional de Guerrero aportará información importante para saber la eficiencia de esta posible vacuna.

En Guerrero desde la semana pasada comenzaron a endurecer las medidas preventivas para mitigar los contagios de coronavirus.

Entre las medidas está la reducción de horarios en bares, el cierre de bares que no cuenten con espacios al aire libre, la suspensión de gimnasios e, incluso, el gobierno de Acapulco ha planteado el cierre nuevamente de las playas.