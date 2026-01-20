logo pulso
Nacional

Arranca modernización aérea en México

La Agencia Federal de Aviación Civil comienza a emitir licencias digitales para impulsar la modernización del sector aeronáutico en México

Por El Universal

Enero 20, 2026 05:48 p.m.
A
Arranca modernización aérea en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- A partir del 22 de enero, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) iniciará la emisión de licencias digitales para el Personal Técnico Aeronáutico, como parte de las acciones estratégicas para la modernización del sector aeronáutico en el país.

La licencia digital complementa al formato físico, ambos tendrán plena validez, lo que ofrece a los usuarios una alternativa adicional para la acreditación de sus licencias ante la autoridad aeronáutica.

Con estas acciones, desde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la AFAC reafirma su compromiso con la innovación, la seguridad operacional y la mejora continua, posicionando al país a la vanguardia en la adopción de soluciones digitales en el ámbito aeronáutico, indicó la SICT, en un comunicado.

Este avance se suma a las directrices del Gobierno de México en materia de transformación digital, orientadas a simplificar trámites, mejorar los servicios públicos y fortalecer la atención a la ciudadanía mediante el uso de tecnologías seguras e innovadoras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La ciudadanía podrá consultar toda la información relacionada con la emisión de la licencia digital en el portal web oficial de la Agencia Federal de Aviación Civil, disponible en www.gob.mx/afac, en donde se detallarán los lineamientos, requisitos, procedimientos aplicables para su obtención.

