Arremete Bartlett contra los privados

Ciudad de México.- El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, defendió que la empresa productiva tenga prioridad para la generación y distribución de la energía eléctrica por encima de los privados, y aseguró que la inversión extranjera en ese ramo es “invasión extranjera”.

“Debemos apreciar realmente lo que es la CFE y no estar coqueteando como lo es la dominación de la inversión extranjera en México, no es una inversión extranjera, es una invasión extranjera, que a través de un sistema rapaz lo único que hace es explotar al país”, acusó durante su comparecencia ante diputadas y diputados federales.

El funcionario federal recordó que a mediados del mes pasado, un ciclón destruyó todas las líneas en Nayarit y dejó sin energía a toda la región, motivo por el que la CFE tuvo que intervenir.

“La CFE entró y en unos días arregló el problema, eso es la CFE, podría contabilizar el número de desastres naturales y eventualidades que pasan permanentemente y que los atiende la CFE y no los privados”, indicó.

Y sentenció: “Dicen que hay que dejarlos entrar, claro, pero ellos no van, de ninguna manera, a meter un centavo en reponer las redes, eso no lo hace una empresa privada, eso lo hace CFE. Nayarit seguiría sin electricidad si estuviéramos pensando que Iberdrola les iba a llevar la electricidad, pero ni de chiste, no dan ni un paso si no obtienen recursos”.

El funcionario federal explicó que en lo que va de este gobierno, se construyen 15 Centrales de generación con tecnología de gas, “que sumarán 7 mil 400 MW de capacidad”; se están modernizando 13 centrales hidroeléctricas y equipando otras tres presas agrícolas para transformarlas en hidroeléctricas; está en construcción la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco de mil MW, en Sonora; y se desarrolla la Central Geotérmica Húmeros III de 25 MW, ubicado en el estado de Puebla, entre otras obras.

Al abordar el panorama financiero de la CFE, Manuel Bartlett indicó que la deuda total de CFE, a septiembre de 2022, ascendió a 433 mil 300 millones de pesos, un incremento de 13.5% respecto al cierre de diciembre de 2021, “derivado de los mayores gastos que ha enfrentado por el aumento en los combustibles por la guerra en Ucrania”.

El director general de la CFE aseguró que al día de hoy en comparecencia, que la empresa productiva ya solventó 81% de las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer el pasado 28 de octubre de 2022, por probables daños al erario de más de mil 634 millones de pesos.