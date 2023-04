Arribo de automotrices chinas no garantiza aumento en mercado: AMDA

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 11 (EL UNIVERSAL).- La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) considera que la llegada de nuevas automotrices chinas no garantiza una ampliación del mercado automotriz mexicano mientras no ofrezcan modelos más accesibles para un segmento de la población más amplio.

En el último año, han llegado nuevas marcas chinas al país como MG, Chirey, BYD, Omoda y Jetour, sin embargo, están ofreciendo modelos en el mismo segmento y precio que otras marcas automotrices.

"No es lo mismo si un nuevo competidor ingresa a los mismos tipos de producto o segmento y precio de todos los demás porque la competencia es sobre el mismo nivel de consumidores potenciales, que, si deciden entrar con un portafolio de producto más accesible para los consumidores que no tienen capacidad de compra", dijo Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de AMDA, en conferencia de prensa.

Los distribuidores de autos estiman que el potencial de ventas del mercado automotriz mexicano es de alrededor de 1.8 millones de autos nuevos al año.

Sin embargo, la crisis económica que dejó la pandemia modificó la demanda potencial.

"El principal factor para que podamos tener una línea de acercamiento al récord de ventas de 2016 que fue de 1.6 millones de unidades, depende de la capacidad de compra de los consumidores.

"El impulso viene del lado de la demanda y para que haya mayor disponibilidad de compra por parte de los consumidores, necesitamos más empleo directo, crecimiento de la economía. Que se agreguen competidores al mercado mexicano no es por sí mismo un factor que impulse las ventas totales, puede ser en función del diseño de sus estrategias comerciales y de la oferta de portafolio de producto que vayan a incluir para el mercado mexicano", explicó.

Podrían llegar hasta 10 nuevas marcas chinas. La consultora Urban Science estima que en los próximos meses todavía podrían llegar hasta 10 nuevas marcas chinas que ya están presentes en América Latina como Maxus, Great Wall, Haval, Brilliance, Sangyong, Geely, ZNA, GAC Motor, KYC, Karry, Exeed, Kaiyi, ZXAuto o Dong Feng.

En tanto, en marzo se vendieron 118 mil 801 autos nuevos, unas 23 mil 602 unidades más que en marzo de 2022.

Y, por primera vez, las ventas fueron superiores en 1.1% en comparación con marzo de 2019, antes de la pandemia.

AMDA indicó que la mayor parte de las marcas automotrices reportaron resultados positivos en marzo y en comparación con el último trimestre de 2022 debido a que ya hay más producto disponible en agencias.

Sin embargo, AMDA estima que, en el segundo semestre del año, las tasas de crecimiento tanto de ventas como de crédito automotriz se irán moderando debido a que en estos meses el nivel de comercialización de autos todavía es efecto de una demanda contenida y de periodos de espera de 2 a 4 meses, pero en el segundo semestre del año se verán volúmenes más reales de venta.

"Hablando del gran total de demanda, hacia el cierre del primer semestre se estarían normalizando las solicitudes como las entregas de autos porque estamos en listas de entrega a cuatro, seis y ocho meses.

"Y la tasa elevada de interés que se sostendrá en el tiempo, e incluso podría haber un ajuste para la próxima reunión del Banco de México, deja una menor disponibilidad para los consumidores para hacer frente a la contratación de un crédito. Van a incrementarse, pero no a estos ritmos de 25% en ventas y 15% en colocación de crédito, van a ir disminuyendo, no a tasas negativas, pero con un crecimiento menor", expuso Rosales.

Por su parte, José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, dijo que ya hay dos nuevas marcas chinas incorporadas a la AMIA: MG y Chirey, y pronto se integrará otra más.

Además, aseguró que estas nuevas marcas cumplen con toda la legislación aplicable para comercializar vehículos nuevos en el país y no tienen conocimiento de que alguna esté realizando exportaciones con dumping (precio por debajo del valor comercial) de vehículos nuevos.

"Mientras no haya incremento de la capacidad de compra, que haya más marcas no significa que se vaya a incrementar la venta total.

"La dilución que se va a dar en el mercado con la incorporación de nuevos competidores va en función de las estrategias comerciales de cada uno de ellos. Depende de la oferta de productos que traigan al mercado mexicano y las estrategias de promoción para que haya una venta incremental", comentó Zozaya.