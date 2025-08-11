Arturo Zaldívar se une a la Comisión Presidencial para la reforma electoral en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, expresó que será un honor trabajar por la reforma electoral.

Tras quedar instalada este lunes 11 de agosto la Comisión Presidencial para la reforma electoral, el ministro en retiro agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum la confianza para integrar el equipo encabezado por Pablo Gómez.

"Será un honor trabajar, junto a Pablo Gómez Álvarez y a mis compañeras y compañeros, por una democracia más fuerte, inclusiva y cercana al pueblo de México", expresó Zaldívar en sus redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy quedó instalada la Comisión Presidencial para la reforma electoral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Avanza la planeación de foros que se realizarán en todo el país. Juntas y juntos consolidamos la democracia", dijo Sheinbaum al instalar la Comisión en Palacio Nacional.

Además de Arturo Zaldívar, está Comisión está integrada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; y Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia.

También Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia; y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de Presidencia.