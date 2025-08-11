logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marilyn Manson da show en la Fenapo 2025

Fotogalería

Marilyn Manson da show en la Fenapo 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Arturo Zaldívar se une a la Comisión Presidencial para la reforma electoral en México

El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, se suma a la Comisión Presidencial para trabajar en la reforma electoral en México.

Por El Universal

Agosto 11, 2025 05:12 p.m.
A
Arturo Zaldívar se une a la Comisión Presidencial para la reforma electoral en México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, expresó que será un honor trabajar por la reforma electoral.

Tras quedar instalada este lunes 11 de agosto la Comisión Presidencial para la reforma electoral, el ministro en retiro agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum la confianza para integrar el equipo encabezado por Pablo Gómez.

"Será un honor trabajar, junto a Pablo Gómez Álvarez y a mis compañeras y compañeros, por una democracia más fuerte, inclusiva y cercana al pueblo de México", expresó Zaldívar en sus redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hoy quedó instalada la Comisión Presidencial para la reforma electoral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Avanza la planeación de foros que se realizarán en todo el país. Juntas y juntos consolidamos la democracia", dijo Sheinbaum al instalar la Comisión en Palacio Nacional.

Además de Arturo Zaldívar, está Comisión está integrada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones; y Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia.

También Lázaro Cárdenas Batel, titular de la Oficina de la Presidencia; y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de Presidencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arturo Zaldívar se une a la Comisión Presidencial para la reforma electoral en México
Arturo Zaldívar se une a la Comisión Presidencial para la reforma electoral en México

Arturo Zaldívar se une a la Comisión Presidencial para la reforma electoral en México

SLP

El Universal

El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, se suma a la Comisión Presidencial para trabajar en la reforma electoral en México.

Nuevo sistema de registro civil en línea para actas de nacimiento digitales
Nuevo sistema de registro civil en línea para actas de nacimiento digitales

Nuevo sistema de registro civil en línea para actas de nacimiento digitales

SLP

El Universal

Conoce los detalles y requisitos para obtener tu acta de nacimiento digital en México mediante el registro civil en línea.

Gobierno federal cuestionado por reforma electoral y comisión
Gobierno federal cuestionado por reforma electoral y comisión

Gobierno federal cuestionado por reforma electoral y comisión

SLP

El Universal

Marko Cortés cuestiona la transparencia y legitimidad de la reforma electoral ante el control gubernamental en la comisión.

Yasmín Esquivel destaca deuda histórica de justicia a pueblos indígenas
Yasmín Esquivel destaca deuda histórica de justicia a pueblos indígenas

Yasmín Esquivel destaca deuda histórica de justicia a pueblos indígenas

SLP

El Universal

La ministra Esquivel resalta discriminación estructural y falta de acceso a la justicia para pueblos indígenas.