Bolsa de México gana 0.47%

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este lunes un avance del 0,47 % y su principal indicador se ubicó en 58.342,87 unidades, contrario a las pérdidas en los principales mercados a nivel global.

"El mercado de capitales registró pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global debido a la expectativa de que la inflación en Estados Unidos continuó acelerándose y alejándose del objetivo de la Reserva Federal de Estados Unidos del 2 %", explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

En México, detalló Siller, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la Bolsa mexicana, "cerró la sesión con una ganancia de 0,47 %, ganando en cuatro de las últimas cinco sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 2 de julio".

Al interior del índice, apuntó la especialista, destacaron las ganancias semanales de las emisoras Inbursa (+0,95 %), Gruma (+0,84 %), La Comer (+1,73 %), GCC (+0,8 %) y Chedraui (+0,49 %).

Por su parte, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, destacó que el índice acumuló un rendimiento de +1,6 % en los primeros 11 días de agosto y de 17,8 % en lo que va de 2025.

"A nivel empresarial, 23 de las 36 emisoras que componen el IPC registraron ganancias. En particular, Genomma Lab, Alfa y Pinfra lograron los mayores avances de la sesión", apuntó el experto.

En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,42 % frente al dólar, al cotizar en 18,68 unidades por billete verde, tras cerrar en 18,6 el viernes pasado, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 174,2 millones de títulos por un importe de 16.930 millones de pesos (unos 906 millones de dólares).

De las 635 firmas que cotizaron en la jornada, 356 terminaron con sus precios al alza, 248 tuvieron pérdidas y 31 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la distribuidora de medicamentos Genomma Lab (LAB B), con el 5,01 %; de la controladora de empresas industriales Alfa (ALFA A), con el 4,05 %, y de la cadena Hoteles City Express (HCITY), con el 2,53 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -4,05 %; del conglomerado Grupo Kuo (KUO B), con el –2,98 %, y de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el -2,71 %. E