Arzobispo pide para que Covid sea controlado y no cause más estragos

En una Catedral Metropolitana con un aforo de 30%, el arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes, elevó una súplica para que la pandemia por Covid-19 sea controlada y no cause más estragos en el mundo.

"Te pedimos que el virus de Covid no haga más daños, que pueda controlarse pronto la epidemia, que devuelvas la salud a los afectados y la paz a los lugares a donde ha llegado, recibe a las personas que han fallecido por esta enfermedad, conforta a sus familias, sostén y protege al personal sanitario y bendice a los que trabajan por controlarla", dijo.

Al presidir la misa por el Domingo de Ramos, el cardenal también pidió por todos los países que han sufrido debido al SarsCoV2.

"Por las naciones que vivimos bajo flagelo de la pandemia de Covid-19 para que al mirar a Cristo tengamos paz, también oremos para que la iglesia sea lugar de misericordia y servicio para todos los hombres, en especial en esta dura prueba de la pandemia".

Durante su homilía, el prelado afirmó que los feligreses deben aprender a tener fortaleza ante cualquier adversidad.

"Este es el punto fundamental y central de la vida cristiana, la Pascua, el paso de la muerte a la vida ilumina toda circunstancia existencial, testimoniando así que la vida no termina con la muerte, y generando la esperanza que no defrauda: alcanzar la vida eterna".

El arzobispo llamó a los mexicanos a reflexionar en esta Semana Santa, para no perder el rumbo y orientar sus vidas ante las adversidades que enfrentan día con día.

"Llámese sufrimiento, injusticias y conflictos, y que lamentablemente para muchos se han intensificado en este tiempo de pandemia".