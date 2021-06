Asaltante obliga a un menor a quitar celular a pasajera de combi de Edomex (VIDEO)

Una cámara de seguridad de una combi de transporte público captó el momento en que un asaltante amenazó y obligó a un niño a pasarle el celular de otra usuaria durante un robo sobre la carretera México-Texcoco, en el municipio de Los Reyes.

Aunque no se logró identificar el lugar exacto en donde ocurrieron los hechos, el video especifica que el asalto ocurrió el pasado sábado, alrededor de las 21:15 de la noche.

En las imágenes se observan a tres personas que viajan en la banca a espaldas del conductor, además de una señora y un menor de edad en los asientos laterales.

Posteriormente, la camioneta se detiene y un hombre abre la puerta, quien sin subirse a la unidad comienza a amedrentar a los pasajeros.

Con groserías, y aparentemente armado, el ladrón despojó de sus teléfonos y pertenencias a los usuarios.

Incluso, el sujeto exigió su teléfono a una mujer que viajaba justo debajo de la cámara de seguridad, por lo que no se logra apreciar en las imágenes.

Sin embargo, debido a que el asaltante no sube por el teléfono comienza a gritarle que lo aviente, a lo que la mujer sólo estira la mano.

Esta acción molestó al ladrón, por lo que pidió al niño que tomara el celular y se lo pasara.

"Presta el celular, avienta el celular hija de tu p.... o te voy a balacear".

Fue en cuestión de segundos que el delincuente consumó el atraco y luego escapó sin dejar las amenazas e insultos en contra de los pasajeros.

Debido a que portaba una sudadera azul con gorro y cubrebocas, no se ha logrado conocer la identidad del responsable, aunque ya las autoridades trabajan para dar con su paradero.