Ascienden a funcionario implicado en estafa de ventiladores

El periodista Mauricio Rubí y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicaron este jueves un texto en el que revela que el médico Víctor Hugo Borja Aburto fue ascendido a un cargo directivo en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), luego de validar un contrato de dos mil 500 ventiladores, usados en la pandemia, a un proveedor acusado de fraude y corrupción.

El texto de Mauricio Rubí refiere que el funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social logró su ascenso "por orden presidencial".

Por orden presidencial, un funcionario del IMSS que asignó la contratación de 2,500 ventiladores a un proveedor acusado de fraude y corrupción fue ascendido a un cargo directivo en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Como director de Prestaciones del IMSS, el médico Víctor Hugo Borja Aburto había validado en marzo de 2020 –al inicio de la pandemia- una asignación directa por 93 millones de dólares a Levanting Global Servicios LLC, cuyo dueño tenía un largo historial de fraudes en México y en Estados Unidos.

En un oficio fechado el 30 de marzo de 2020, Borja Aburto justificó la asignación directa a Levanting Global, con el argumento de que su propuesta contenía datos objetivos que garantizaban la entrega de los 2,500 ventiladores en menos de un mes.

Sin embargo, la empresa no entregó ni un solo equipo y para obtener el contrato millonario aportó datos falsos, según logró determinar un año después una investigación de la Secretaría de la Función Pública.

"La empresa proporcionó información falsa en la celebración del contrato respecto a su experiencia y actuó con dolo al aparentar un domicilio falso", refiere una resolución del 10 de marzo de 2021 en la que se determinó sancionar a Levanting Global con una inhabilitación de 3 años y 9 meses.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló en abril de 2020 que el dueño de la mencionada empresa, Baldemar Pérez Ríos, había sido sancionado en Estados Unidos por presunto fraude bursátil, además de que en sexenios anteriores fue acusado por la Secretaría de la Función Pública de haber tejido una red de compañías fantasma que simulaban competencia y sobornaba a funcionarios para obtener contratos millonarios en Pemex.

A pesar de esos antecedentes, Borja Araujo avaló con su firma el supuesto estudio de mercado hecho por la Coordinación de Adquisición de Bienes, que dio como mejor opción para la venta de los ventiladores a Levanting Global, según el oficio número 09521761 2000/226, del que MCCI tiene copia.

Borja Aburto salió del IMSS en febrero pasado, a punto de cumplir 20 años de servicio ininterrumpido dentro del organismo de salud. Ahora despacha como titular de la Unidad de Coordinación Nacional Médica del INSABI, por "invitación" presidencial.

"Por su desempeño profesional en el IMSS como director de Prestaciones Médicas, el doctor Víctor Hugo Borja atenderá un llamado presidencial para asumir nuevas responsabilidades en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)", reportó el IMSS en febrero del 2021.

Un mes más tarde, la Secretaría de Función Pública sancionó a Levanting Global Servicios por irregularidades en el proceso de compra de los 2 mil 500 ventiladores para pacientes por Covid-19, al entregar "información falsa".

Juan Pablo Villa Barragán, quien también participó en la asignación del contrato de los ventiladores, dejó en octubre la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica del IMSS y ahora despacha en el INSABI.

--Multa equivalente al 0.1% del contrato

La sanción aplicada por el gobierno federal a Levanting Global Servicios fue de apenas 2 millones de pesos, que equivale a sólo el 0.1% del monto del contrato que se le había otorgado a la empresa.

El contrato fue por 93 millones de dólares, que al tipo de cambio de marzo de 2020, equivalía a 2,200 millones de pesos.

Pese a que en el contrato se había acordado un anticipo del 30%, el IMSS aseguró que no se pagó nada a la empresa, por no haber entregado ni un equipo.

De hecho, el IMSS acusó a Levanting Global de incumplimiento en la entrega de los ventiladores, pero en los hechos la multó e inhabilitó por entregar "información falsa".

El 23 de marzo del 2021, la SFP informó en el Diario Oficial de la Federación, a través de una escueta circular, que quedaba prohibida la contratación con Levanting Global Servicios LLC, por parte de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, debido a que había sido inhabilitada.

En el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados del gobierno federal se reporta que Levanting fue multada con 2 millones 19 mil 960 pesos y una inhabilitación por 3 años 9 meses para hacer negocios con instancias de gobierno porque "la empresa proporcionó información falsa en la celebración del contrato".

En el momento de la contratación, la empresa mencionaba en su página en internet que tenía "décadas de experiencia en diseño, concepción tecnológica y adquisiciones en la industria petroquímica y generación de energía". Según la sanción del IMSS, la empresa mintió respecto a su experiencia.

En el Padrón de Proveedores y Contratistas del IMSS, Levanting Global Services LLC reportó su domicilio fiscal en la calle Manuel Navarrete 14, en Naucalpan.

Sin embargo, al acudir al lugar, MCCI constató que se trata de una zona privada con acceso restringido. El domicilio que aportó la empresa es una vivienda particular, habitada desde el inicio de la pandemia, por una familia. Los vecinos negaron que en ese sitio funcione una empresa.

Personal del IMSS también acudió al citado domicilio en dos ocasiones, en junio de 2020, y corroboró que en ese sitio hay una vivienda, no una empresa.

La primera reacción del IMSS, en abril del 2020, fue argumentar un incumplimiento de Levanting Global sobre la entrega, recepción, distribución, instalación, puesta en operación y capacitación de los bienes adjudicados (los ventiladores médicos, utilizados para auxiliar a enfermos graves de Covid), y por ello se procediera a la cancelación del contrato.

Sin embargo, el argumento de la inhabilitación fue que falseó información, incluido el aportar un domicilio inexistente.

MCCI solicitó al IMSS y a la Secretaría de la Función Pública entrevistas para tener su posición, pero no se obtuvo respuesta.

--La Fiscalía investiga a empresa

Sobre el caso de los ventiladores hay dos investigaciones abiertas en la Fiscalía General de la República (FGR).

En septiembre de 2020 la Fiscalía inició una investigación sobre el procedimiento de contratación a la empresa Levanting Global para la adquisición de 2,500 ventiladores.

En respuesta a requerimientos del agente del Ministerio Público de la Federación, el IMSS ha entregado documentación certificada relacionada con esa licitación, que fue integrada a la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000246/2020, según documentos consultados por MCCI.

En noviembre de 2020, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc dirigió un oficio a la Dirección de Administración del IMSS para solicitar información del contrato 20BI0001 celebrado con Levanting Global, e integró la carpeta de investigación CI-FICUH/CUH-8/UI-2 SD/00465/10-2020, por el presunto delito de fraude.