Asegura AMLO que cuenta con apoyo de senadores morenistas para reforma electoral

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- Luego de que Ricardo Monreal dijo que el Senado no avalará una regresión en la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cada quien debe asumir su responsabilidad y le recordó al político zacatecano "el pueblo es el soberano, es el que manda".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que cuenta con el apoyo de la bancada de Morena en la Cámara Alta para llevar a cabo una reforma legal a las normas electorales.

Pero al cuestionarle sobre el señalamiento de Ricardo Monreal y su encuentro con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, el Mandatario respondió:

"No, no, yo no mando mensajes, ni tengo palomas mensajeras, Adán es mi amigo, es secretario de Gobernación y lo hace muy bien. Aquí cada quien asume su responsabilidad y tiene que actuarse a partir de principios e ideales, y nunca olvidar que el pueblo es el soberano, es el que manda".

Sobre la actitud del senador Monreal, dijo que sea del partido que los legisladores tienen que informar al pueblo, porque ya no es el tiempo de antes que la gente no sabía porque se votaban es más ni los diputados sabían.

"Cuantos de los que fueron a la marcha que dije 60 mil y me fui hasta arriba ya hasta parezco simpatizante de fifí, los que hayan participado, cuantos han leído la reforma, hablemos de los importantes, de los más famosos, cuántos han leído, no han leído la iniciativa. Cada quien es responsable", insistió.