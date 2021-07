Asegura AMLO que investigarán incendio en ducto de Pemex en Campeche

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que, hasta el momento, la información que tiene sobre el incendio en la plataforma petrolera en la Sonda de Campeche, es que no hay pérdidas de vidas humanas, y señaló que se va investigar el incidente.

Al concluir la tarde la de este viernes la reinauguración del estadio de beisbol de San Luis Río Colorado, el Ejecutivo federal respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre el incendio.

"Presidente, sobre el incendio que hay en la sonda de Campeche, ¿tiene algún informe?".

"Sí, tengo un informe afortunadamente", dijo.

"¿Cuál es la situación?", se le siguió cuestionando.

"Que no hay pérdidas de vidas humanas hasta ahora".

"¿Ninguna pérdida de vida?", se le siguió cuestionando.

"Hasta ahora no tengo información sobre eso... mucho gusto, felicidades", comentó.

"Sabe que provocó la explosión o el incendio?", se le preguntó.

"No se sabe, se va a investigar", dijo antes de retirarse.

En un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que a las 05:15 horas de este viernes, se registró una fuga de gas en el ducto submarino de 12 pulgadas y la presencia de fuego en el mar, a 150 metros de la plataforma satélite KU-C, localizada en la Sonda de Campeche perteneciente al Activo de Producción Ku-Maloob-Zaap, adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción.

Detalló que el incidente fue atendido de inmediato al activarse los protocolos de seguridad y con el acompañamiento de embarcaciones cercanas de contraincendio como Isla Santa Cruz, Bahía de Campeche y Bourbon Alienor.

"Además, se procedió al cierre de válvulas de interconexión en el ducto, extinguiéndose el fuego y la emanación de gas, quedando concluida la contingencia alrededor de las 10:45 horas y restableciendo condiciones normales de operación. No se reportan lesionados, ni evacuados".

Finalmente, Petróleos Mexicanos apuntó que realizará un análisis causa-raíz de este incidente.