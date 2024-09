Asegura Yunes Linares que no está obligado a votar contra reforma judicial

Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que no está obligado a votar en contra de la reforma judicial como lo anunció hace unos días su hijo y senador con licencia, Miguel Ángel Yunes Márquez.

En rueda de prensa fue cuestionado si será coherente con lo que afirmó hace unos días en rueda de prensa su hijo sobre votar en contra del plan del presidente López Obrador.

"Fíjate que no, él es libre y yo soy libre", respondió a los cuestionamientos flanqueado por los senadores de Morena, Oscar Cantón Zetina y Félix Salgado, a quienes aseguró lo acompañado en muchas batallas en varios partidos.

Reiteró que no dará a conocer el sentido de su voto hasta cuando se realice el debate, pero acusó a Marko Cortés de promover el voto de "rebaño" y no dejar a sus legisladores decidir libremente.

Ante la amenaza de expulsión de Marko Cortés dijo que está reflexionando su voto y aseguró que ha leído a profundidad la reforma judicial.

Monreal confirma respaldo de Yunes a Morena

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que Miguel Ángel Yunes Márquez apoyará la reforma al poder judicial.

En conferencia de prensa sostuvo que se trató de una "decisión difícil" para el congresista, respaldó a Miguel Ángel Yunes y aseguró que el senador "votará en aras de construir una mejor república"

En conferencia de prensa, sostuvo que él siempre ha respetado a la familia Yunes, y expresó su respeto por Miguel Ángel "porque es una decisión difícil" la que tomó.

"Le tengo respeto a los políticos de Veracruz, no es la primera vez que expreso mi respeto a la familia Yunes, lo he dicho siempre, es una decisión muy difícil, muy dura para él, el haberlo asumido merece mis respetos", declaró.

Monreal aseguró que Yunes Márquez ayudará a Morena a obtener la mayoría calificada.

"El hecho de que personas como Miguel Ángel Yunes haya decidido participar con nosotros para poder obtener la mayoría calificada, para mí personalmente merece todo mi respeto, porque es una decisión que le ha costado bastante asumirla independientemente de su pasado. Valoro el gesto que realicen opositores hacia nosotros en aras de construir una mejor república", indicó.

Monreal confía en que manifestantes liberen la Cámara de Diputados

Sobre el cierre de la Cámara de Diputados, Monreal Ávila dijo que por ahora "no vamos a generar condiciones de confrontación con los manifestantes que están afuera del poder legislativo".

Sostuvo que esperarán "a que la prudencia y la sensatez retornen a los grupos de inconformes" para que a partir de la próxima semana puedan sesionar y aprobar las reformas constitucionales en materia de grupos indígenas y la de la Guardia Nacional.

Advirtió que en caso contrario, tienen los recursos jurídicos para buscar una sede alterna.

Aparte, la coordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, afirmó que el senador Miguel Ángel Yunes traicionó a quienes votaron por él, para librarse de la cárcel.

"Por librarse de la cárcel, traiciona la confianza de su partido y la de miles de electores", escribió en su cuenta de X.

Añadió que votar a favor de la reforma judicial representará una vergüenza para su familia.

"La vergüenza y la deshonra para la familia #Yunes los perseguirán para toda la vida. Su cárcel personal será más cruel que la que hoy eludieron", escribió la panista.

Lilly Téllez le avienta monedas

La senadora panista Lilly Téllez lanzó al senador suplente Miguel Ángel Yunes Linares 30 monedas "por traicionar a la patria", en el marco de la discusión de la reforma al Poder Judicial.

La senadora de Acción Nacional dijo que el padre del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien pidió licencia hoy mismo, "vendió la patria en el Senado".

"Le aventé 30 monedas al traidor que vendió a la Patria en el Senado, se llama Miguel Ángel Yunes Linares. Judas Yunes, ahí te aviento 30 monedas por traicionar a la Patria", escribió.

La declaración se da luego de que Miguel Ángel Yunes Linares rindió protesta como senador suplente de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, después de que solicitó licencia para separarse de sus funciones por tiempo indefinido debido a problemas médicos.