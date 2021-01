Aseguradoras no cubrirán reacciones adversas a vacuna anticovid

Las reacciones adversas que puedan provocar las vacunas que se autoricen en México contra el Covid-19 y sus efectos secundarios no estarán cubiertas por el seguro de gastos médicos mayores, dice una comunicación de Seguros Banorte a sus socios comerciales.

"La aplicación de vacunas para la infección por Covid-19, autorizadas por la Cofepris, es considerada una acción preventiva y no un tratamiento para la enfermedad, por lo tanto, la vacuna, así como las reacciones adversas y efectos secundarios que la misma puedan ocasionar en cada persona por su aplicación NO se encuentran cubiertas por el seguro de gastos médicos mayores", detalla el documento.

--Tampoco por reacciones por uso de dióxido de cloro

La comunicación de Seguros Banorte también se refiere a la polémica surgida en días recientes sobre el consumo de dióxido de cloro, y deja claro que las complicaciones generadas por este producto o cualquier otro tratamiento alternativo no contarán con cobertura para la atención o consecuencias adversas por la póliza del seguro de gastos médicos mayores.

"Los medicamentos cubiertos por la póliza de gastos médicos mayores serán aquellos que cuentan con permiso vigente y expedido por la Cofepris y demás autoridades sanitarias para su distribución y venta en territorio nacional", dijo.