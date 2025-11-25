logo pulso
Asegurados 30 mil litros de hidrocarburo y gas LP en cateo en Tabasco

Las fuerzas federales logran asegurar grandes cantidades de hidrocarburo y gas LP en un inmueble de Tabasco.

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 02:13 p.m.
A
Asegurados 30 mil litros de hidrocarburo y gas LP en cateo en Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- Los elementos de las fuerzas federales lograron el aseguramiento de al menos 30 mil litros de hidrocarburo y 10 mil litros de Gas LP tras un cateo a un inmueble en el municipio de Cárdenas.

Un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, concedió a la delegación en Tabasco de la Fiscalía General de la República (FGR) una orden de cateo, ejecutada en colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Seguridad Física de PEMEX y Policía Municipal.

En el inmueble, las autoridades aseguraron ocho vehículos, tres tanques, una motobomba, seis rollos de manguera, aproximadamente 10 mil 760 litros de gas L.P. y aproximadamente 30 mil litros de un líquido con las características del hidrocarburo.

El inmueble, el Gas L.P., el hidrocarburo, los vehículos y los objetos materiales asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la FGR, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación, por delitos en materia de hidrocarburos.

