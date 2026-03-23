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Aseguran 100 litros de precursor químico

Por El Universal

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguran 100 litros de precursor químico

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), pertenecientes a la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop), aseguraron 100 litros de precursor químico en el recinto portuario de Topolobampo, Sinaloa.

Estas acciones derivaron de trabajos de inteligencia y reconocimiento en la Terminal de Transbordadores de este recinto, durante el cual se identificó un vehículo tipo tractocamión perteneciente a una empresa de paquetería procedente de Los Mochis, Sinaloa, con destino a La Paz, Baja California Sur.

Los elementos aseguraron cinco cubetas de 20 litros cada una, con aproximadamente 100 litros de precursor químico, el cual dio positivo a tolueno y fueron puestos a disposición ante las autoridades competentes.

La dependencia reiteró su compromiso de actuar con apego al Estado de derecho, respeto a los derechos humanos y en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el país.

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