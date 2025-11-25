Aseguran baja en robos a transportistas de 54%
Detalles sobre las acciones implementadas
La Estrategia Nacional de Seguridad en Carreteras, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, logró una reducción del 54% en el promedio diario de robos con violencia a transportistas en los últimos siete años.
De acuerdo con el gabinete de Seguridad, esto es un avance para garantizar la seguridad en carreteras de la entidad.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de robos a transportistas en 2018 era de 30.3, cifra que se ha reducido a 14 para este 2025, con corte al mes de octubre.
Detalló que el progreso también se ha visto reflejado en el primer año del gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo, pues el promedio diario de robos pasó de 18.3 a 14.0.
En este contexto, la Guardia Nacional desplegó la Estrategia Balam en las carreteras nacionales y la Operación Cero Robos en las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y Mazatlán-Culiacán, con el objetivo de reforzar las acciones de seguridad y continuar reduciendo los delitos en el sector del transporte.
