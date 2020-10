Aseguran buque tanque con 60 mil barriles de "huachicol"

Las Fuerzas Armadas aseguraron un buque tanque con 60 mil barriles de "huachicol" de petróleo crudo en Coatzacoalcos, Veracruz, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Se detuvo un barco que tiene capacidad para transportar 300 mil barriles diarios de petróleo crudo, y se le detuvo con más de 60 mil barriles en Coatzacoalcos, desde cuando se hablaba que había 'huachicol' de petróleo crudo, pero no se tenían elementos, y vamos a castigar y a tener todo el control, pero lleva y tiempo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador destacó la importancia de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina.

"Si no fuese por ese apoyo cómo se enfrenta a esas bandas de la delincuencia organizada y la delincuencia del cuello blanco, porque esto tienen que ver con autorizaciones del SAT, Aduanas, ¿de dónde se obtiene ese petróleo crudo?, sí en México solamente Pemex puede extraerlo o comercializarlo".

Señaló que esa es otra situación que tiene que ver con la delincuencia organizada, porque siempre que hay una banda del crimen organizado que actúan, existen relaciones de complicidad con autoridades, no es que se reproducen sin que hay corrupción.