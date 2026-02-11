Aseguran casi 93 kilos de marihuana en Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chih.,

(EL UNIVERSAL).- Casi 93 kilogramos de marihuana fueron asegurados en un predio ubicado a la altura del kilómetro 4 +200 de la carretera libre Chihuahua -

Fueron elementos de la(AEI) adscritos a laen Investigación de Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, quienes aseguraron diversos recipientes que en su totalidad contenían 92 kilos y 958 gramos de marihuana.El aseguramiento fue realizado, mediante uncon lade la, se aseguró lo siguiente:6 cajas de cartón, con diversas leyendas, que contenían una hierba verde, seca y olorosa con las características de la marihuana, 3 bolsas de plástico, que contenían una hierba verde, seca y olorosa, con las características de la marihuana.Todo lo anterior con undeLos objetos asegurados fueron puesto a disposición delde la referida la, para continuar con lasNo se reportaron personas detenidas