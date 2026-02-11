logo pulso
Incendio en Santo Domingo, controlado al 40%: CEPC

Aseguran casi 93 kilos de marihuana en Ciudad Juárez

El decomiso se realizó con apoyo de la Unidad de Inteligencia de Seguridad Pública Municipal en un operativo coordinado.

Por El Universal

Febrero 11, 2026 04:53 p.m.
A
CIUDAD JUÁREZ, Chih.,

febrero 11
(EL UNIVERSAL).- Casi 93 kilogramos de marihuana fueron asegurados en un predio ubicado a la altura del kilómetro 4 +200 de la carretera libre Chihuahua - Ciudad Juárez

.
Fueron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, quienes aseguraron diversos recipientes que en su totalidad contenían 92 kilos y 958 gramos de marihuana.
El aseguramiento fue realizado, mediante un operativo conjunto con la Unidad de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se aseguró lo siguiente:
6 cajas de cartón, con diversas leyendas, que contenían una hierba verde, seca y olorosa con las características de la marihuana, 3 bolsas de plástico, que contenían una hierba verde, seca y olorosa, con las características de la marihuana.
Todo lo anterior con un peso total de 92.958 kilogramos, aproximadamente.
Los objetos asegurados fueron puesto a disposición del Ministerio Público de la referida la Unidad Especializada, para continuar con las investigaciones correspondientes.
No se reportaron personas detenidas tras este hecho.

Aseguran casi 93 kilos de marihuana en Ciudad Juárez
