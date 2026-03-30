Aseguran en Reynosa un predio con "huachicol"
Decomisan 2 millones de litros de hidrocarburo, en Tamaulipas
Reynosa, Tamps.- Tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en Reynosa, Tamaulipas, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró alrededor de dos millones 189 mil litros de hidrocarburo.
La carpeta de investigación fue iniciada, derivada de la recepción de un Informe Policial Homologado (IPH) suscrito por elementos de la Guardia Nacional (GN).
Por medio del informe, notificaron a la Fiscalía Federal en Tamaulipas, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) que, en atención a una denuncia anónima, localizaron un predio en el que resguardaban hidrocarburo de forma ilícita.
Las autoridades aseguraron además del hidrocarburo mencionado, 49 tanques de almacenamiento (frac tank), 18 autotanques, seis tractocamiones, una caja seca, un autotanque artesanal, una motobomba, 14 tanques metálicos, un montacargas, un tanque cilíndrico de plástico blanco y un cubitanque.
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El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).
En el operativo en Reynosa participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), peritos de criminalística de campo, fotografía y química forense, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridades estatales y personal especializado de Pemex.
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