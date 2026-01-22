Aseguran más de cien aves silvestres en Morelos

CIUDAD DE MÉXICO.- Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 107 aves silvestres que eran ofrecidas sin autorización en un tianguis del municipio de Yecapixtla, Morelos, como parte de un operativo contra el tráfico ilegal de fauna.

La dependencia informó que la acción se realizó tras una denuncia ciudadana y en coordinación con la policía municipal. Detalló que durante el recorrido de vigilancia, las autoridades detectaron un puesto ambulante donde se comercializaban ejemplares de vida silvestre sin documentación que acredite su legal procedencia, por lo que dos personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre las aves aseguradas se encuentran 13 psitácidos (loros) mexicanos, cuya venta está prohibida desde 2008 y que están enlistados en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y en la NOM-059-SEMARNAT-2010. También se aseguraron seis ejemplares de dos especies de clarín y un trogón collaris, igualmente protegidos.

El resto de los ejemplares corresponde a especies como gorriones americanos, tordos cabeza amarilla y cardenales, cuya comercialización requiere acreditar su origen legal conforme a la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras el aseguramiento, las aves fueron trasladadas a instalaciones de Profepa en Morelos para su valoración médico-veterinaria. Algunos ejemplares presentan afectaciones asociadas al hacinamiento y uno de ellos registra una infección respiratoria severa. La evaluación técnica definirá si pueden ser reintegrados a su hábitat o canalizados a Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre o a predios autorizados.