logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Aseguran más de cien aves silvestres en Morelos

Por El Universal

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguran más de cien aves silvestres en Morelos

CIUDAD DE MÉXICO.- Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 107 aves silvestres que eran ofrecidas sin autorización en un tianguis del municipio de Yecapixtla, Morelos, como parte de un operativo contra el tráfico ilegal de fauna.

La dependencia informó que la acción se realizó tras una denuncia ciudadana y en coordinación con la policía municipal. Detalló que durante el recorrido de vigilancia, las autoridades detectaron un puesto ambulante donde se comercializaban ejemplares de vida silvestre sin documentación que acredite su legal procedencia, por lo que dos personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre las aves aseguradas se encuentran 13 psitácidos (loros) mexicanos, cuya venta está prohibida desde 2008 y que están enlistados en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y en la NOM-059-SEMARNAT-2010. También se aseguraron seis ejemplares de dos especies de clarín y un trogón collaris, igualmente protegidos.

El resto de los ejemplares corresponde a especies como gorriones americanos, tordos cabeza amarilla y cardenales, cuya comercialización requiere acreditar su origen legal conforme a la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tras el aseguramiento, las aves fueron trasladadas a instalaciones de Profepa en Morelos para su valoración médico-veterinaria. Algunos ejemplares presentan afectaciones asociadas al hacinamiento y uno de ellos registra una infección respiratoria severa. La evaluación técnica definirá si pueden ser reintegrados a su hábitat o canalizados a Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre o a predios autorizados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio
Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio

Muertes violentas de mujeres serán investigadas como feminicidio

SLP

El Universal

Fiscalías se capacitan en perspectiva de género para combatir la impunidad

Sheinbaum defiende envío de 37 criminales a EEUU y dice que fue una "decisión soberana" de México
Sheinbaum defiende envío de 37 criminales a EEUU y dice que fue una "decisión soberana" de México

Sheinbaum defiende envío de 37 criminales a EEUU y dice que fue una "decisión soberana" de México

SLP

AP

Colaboración entre México y EEUU en la lucha contra cárteles de narcotráfico

Claudia Sheinbaum propone ampliar consultas públicas para decisiones presupuestales
Claudia Sheinbaum propone ampliar consultas públicas para decisiones presupuestales

Claudia Sheinbaum propone ampliar consultas públicas para decisiones presupuestales

SLP

El Universal

Propuesta de Sheinbaum para fortalecer la democracia participativa en México

Registro de la Credencial para el Servicio Universal de Salud en México
Registro de la Credencial para el Servicio Universal de Salud en México

Registro de la Credencial para el Servicio Universal de Salud en México

SLP

El Universal

El registro para la Credencial para el Servicio Universal de Salud se realizará de forma escalonada