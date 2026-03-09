Asesinan a agente embarazada de Fiscalía en Zapopan

GUADALAJARA, Jal., marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Una agente de la

que se encontraba embarazada fue asesinada la tarde del sábado pasado en la colonia El Fortín, en Zapopan; durante el ataque también murió la pareja de la agente, adscrita al área de Mandamientos Judiciales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La información disponible indica quearribaron al, en las inmediaciones de la Prolongación Mariano Otero y la calle Guardia Nacional, donde la encontraron dentro de su automóvil junto con su esposo y les dispararon en varias ocasiones.Ambosa causa de las heridas y al llegar lostras los reportes que llegaron al número de emergencia, se percataron de que la mujer estaba embarazada.A través de sus, laidentificó a la agente como, a quien describió como una servidora pública caracterizada por su dedicación y profesionalismo."Lamentamos profundamente elde nuestra compañera, quien se desempeñó comoy dejó huella en esta institución por su profesionalismo, dedicación y compromiso con la procuración de justicia", señaló la dependencia.