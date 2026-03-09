Asesinan a agente embarazada de Fiscalía en Zapopan
Una agente de la Fiscalía de Jalisco fue asesinada junto a su pareja en Zapopan; la mujer estaba embarazada.
A
GUADALAJARA, Jal., marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Una agente de laFiscalía de Jalisco que se encontraba embarazada fue asesinada la tarde del sábado pasado en la colonia El Fortín, en Zapopan; durante el ataque también murió la pareja de la agente, adscrita al área de Mandamientos Judiciales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La información disponible indica que sujetos armados arribaron al domicilio de la agente, en las inmediaciones de la Prolongación Mariano Otero y la calle Guardia Nacional, donde la encontraron dentro de su automóvil junto con su esposo y les dispararon en varias ocasiones.
Ambos murieron en el lugar a causa de las heridas y al llegar los paramédicos tras los reportes que llegaron al número de emergencia, se percataron de que la mujer estaba embarazada.
A través de sus redes sociales, la Fiscalía de Jalisco identificó a la agente como Verónica García de Alba, a quien describió como una servidora pública caracterizada por su dedicación y profesionalismo.
"Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Verónica García de Alba, quien se desempeñó como Secretario del Ministerio Público y dejó huella en esta institución por su profesionalismo, dedicación y compromiso con la procuración de justicia", señaló la dependencia.
no te pierdas estas noticias
Asesinan a agente embarazada de Fiscalía en Zapopan
SLP
El Universal
Una agente de la Fiscalía de Jalisco fue asesinada junto a su pareja en Zapopan; la mujer estaba embarazada.
Un Día Sin Nosotras: el paro nacional de mujeres en México
SLP
El Universal
La colectiva Las Brujas del Mar convocó al primer paro nacional en 2020.
"Si EU quiere ayudar, que detenga el tráfico de armas", reitera Sheinbaum
SLP
El Universal
Reafirma rechazo a la entrada del ejército estadounidense