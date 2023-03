Asesinan a golpes a la Reina de la Diversidad Sexual en Ahome

A-AA+

CULIACÁN, Sin., marzo 1 (EL UNIVERSAL).- En el interior de su domicilio, en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome fue localizada la recién coronada como Reina de la Diversidad Sexual en esta misma demarcación territorial, Violeta Navarrete.

Sus vecinos y amistades que por la tarde del martes pasado la estuvieron buscando vía telefónica al no tener respuesta acudieron a su hogar, ubicado en la calle Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán y al ingresar la encontraron tirada.

---Presentaba varios golpes en cuerpo y cabeza

Los vecinos solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio, al percatarse que esta presentaba diversos golpes en el cuerpo y la cabeza y estaba llena de sangre, sin embargo, los paramédicos dictaminaron que Violeta no presentaba signos vitales.

El sábado pasado en esta misma sindicatura de Ahome, había sido coronada como reina de la Diversidad Sexual, en una fiesta en la que desfiló por las calles de este sitió, donde era muy conocida por sus actividades de maestra de baile y estilista.

Los peritos en Criminalística de la Fiscalía General del Estado iniciaron las primeras indagaciones para establecer si se trata de un homicidio, en virtud que no se conocía que Violeta Navarrete tuviera problemas con alguna persona en esa sindicatura.