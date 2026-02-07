logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Fotogalería

OLGA ESPINOSA PRESENTÓ PABLETE, LO HAREMOS MUY BIEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz

La región se ve sacudida por un nuevo crimen político

Por El Universal

Febrero 07, 2026 04:42 p.m.
A
Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz

Un hombre -quien fue identificado como hermano de una exalcaldesa morenista y de un excandidato petista- fue asesinado a tiros en la Sierra de Zongolica, en la zona montañosa central de Veracruz.

La víctima fue identificada como Raúl Hernández Sánchez, hermano de la ex presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, la morenista Norma Estela Hernández Sánchez y hermano del ex candidato del PT a la misma alcaldía, Crispín Hernández Sánchez.

Los reportes policiales, dieron cuenta que el hombre fue asesinado a tiros en las cercanías de la comunidad de Paso del Águila del municipio de Zongolica, una región indígena que ha venido sufriendo un recrudecimiento de la violencia política.

Aunque se registró una intensa movilización policial, los atacantes no fueron ubicados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En noviembre del año pasado, el líder indígena, ex alcalde, ex diputado y ex dirigente estatal del PRD, Juan Carlos Mezhua, fue asesinado a tiros en la misma Sierra de Zongolica.

El ataque se registró en una calera de la propiedad de la víctima, ubicada en la comunidad Piedras Blancas, donde -según sus familiares- había sido citado a una reunión. Cuando el político arribó al sitio, hombres armados que viajaban en dos camionetas le dispararon en múltiples ocasiones.

Un año atrás, en diciembre del 2024, en esa misma región de Zongolica, fue asesinado el diputado federal y exalcalde, Benito Aguas Atlahua. El crimen del legislador del Partido Verde Ecologista de México ocurrió en la comunidad de Tepenacaxtla.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz
Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz

Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz

SLP

El Universal

La región se ve sacudida por un nuevo crimen político

Profeco alerta sobre ofertas laborales falsas en redes
Profeco alerta sobre ofertas laborales falsas en redes

Profeco alerta sobre ofertas laborales falsas en redes

SLP

El Universal

Iván Escalante señaló que se ofrece trabajo en instituciones gubernamentales y empresas privadas

Alcalde de Tequila tenía a personas del CJNG en la nómina municipal
Alcalde de Tequila tenía a personas del CJNG en la nómina municipal

Alcalde de Tequila "tenía a personas del CJNG en la nómina municipal"

SLP

El Universal

Acusaciones de la regidora apuntan a la relación del alcalde con el Cártel Jalisco

Detienen a excolaborador de Cuauhtémoc Blanco
Detienen a excolaborador de Cuauhtémoc Blanco

Detienen a excolaborador de Cuauhtémoc Blanco

SLP

El Universal

Álvarez enfrenta cargos por peculado y ejercicio abusivo de funciones