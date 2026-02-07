Asesinan a hermano de exalcaldesa morenista en Zongolica, Veracruz

Un hombre -quien fue identificado como hermano de una exalcaldesa morenista y de un excandidato petista- fue asesinado a tiros en la Sierra de Zongolica, en la zona montañosa central de Veracruz.

La víctima fue identificada como Raúl Hernández Sánchez, hermano de la ex presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, la morenista Norma Estela Hernández Sánchez y hermano del ex candidato del PT a la misma alcaldía, Crispín Hernández Sánchez.

Los reportes policiales, dieron cuenta que el hombre fue asesinado a tiros en las cercanías de la comunidad de Paso del Águila del municipio de Zongolica, una región indígena que ha venido sufriendo un recrudecimiento de la violencia política.

Aunque se registró una intensa movilización policial, los atacantes no fueron ubicados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En noviembre del año pasado, el líder indígena, ex alcalde, ex diputado y ex dirigente estatal del PRD, Juan Carlos Mezhua, fue asesinado a tiros en la misma Sierra de Zongolica.

El ataque se registró en una calera de la propiedad de la víctima, ubicada en la comunidad Piedras Blancas, donde -según sus familiares- había sido citado a una reunión. Cuando el político arribó al sitio, hombres armados que viajaban en dos camionetas le dispararon en múltiples ocasiones.

Un año atrás, en diciembre del 2024, en esa misma región de Zongolica, fue asesinado el diputado federal y exalcalde, Benito Aguas Atlahua. El crimen del legislador del Partido Verde Ecologista de México ocurrió en la comunidad de Tepenacaxtla.