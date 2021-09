Asesinatos de defensores yaquis no deben quedar impunes: Cárdenas

El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador a que los asesinatos de los defensores de derechos del pueblo Yaqui, Tomás Rojo y Luis Urbano Domínguez no queden en la impunidad.

Durante la ceremonia de petición de perdón por los agravios del pasado a los pueblos indígenas, en especial al Pueblo Yaqui, y la presentación del Plan de Justicia para esta etnia, el tres veces candidato presidencial aseguró:

"Los asesinatos de Tomás Rojo y Luis Urbano Domínguez no pueden quedar impunes, los asesinos, tanto los materiales como los intelectuales deben recibir las sanciones que manda la ley".

Rojo Valencia fue uno de los principales opositores al acueducto Independencia; Luis Urbano Domínguez Mendoza, dirigente y defensor de los recursos naturales de la tribu yaqui, fue asesinado a balazos al salir de un cajero automático en el centro de Cajeme, en junio pasado.

En su mensaje, el líder moral de la izquierda mexicana también pidió al titular del Ejecutivo cancelar el acueducto Independencia que fue construido -dijo- pasando por encima de disposiciones judiciales, se hizo a pesar de varios mandamientos para que no se construyera o se suspendiera su construcción, por lo que opera al margen de la ley.

"Así se evitaría, cómo ha sucedido este año, que se retengan arbitrariamente 600 millones de metros cúbicos de agua del Río Yaqui en la presa del Novillo, que abastece la operación del acueducto Independencia, en detrimento de la tribu Yaqui y agricultores".

El hijo del expresidente y general Lázaro Cárdenas destacó que es muy importante que por parte del gobierno del gobierno de la República se haya decidido poner en marcha el plan de justicia para el pueblo Yaqui y esto merece sin duda un reconocimiento general yuna felicitación particular al presidente de la República.

"Cabe recordar ciudadano Presidente que a lo largo del último medio siglo diferentes administraciones han anunciado un plan tras otro, ninguno realizado y que sólo han significado frustración y engaño para la tribu. Esas expresiones no deben repetirse".

Cárdenas recordó que existen divisiones entre el pueblo Yaqui, pero si el titular del ejecutivo escuchar a las partes en conflicto, con su intervención, se encontrarían soluciones a los conflictos existentes, lo que traería paz a los pueblos yaquis en la región sur del estado, con lo que esta rica zona entraría en una nueva etapa de progreso.