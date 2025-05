Asesinatos no afectan proceso en Veracruz: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que los asesinatos de candidatos en Veracruz no afectan el proceso electoral.

A pregunta expresa en conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal informó que la próximo semana se reunirá con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle (Morena) para reforzar la seguridad en la entidad hasta el día de la elección.

"Con lo que ha pasado en Veracruz, estos últimos asesinatos, ¿cree que esto está afectando el proceso electoral?, ¿Cómo se está llevando todo en manera de seguridad sobre todo el Veracruz?, se le preguntó.

"No, no está afectado el proceso y evidentemente lamentamos estas muertes. Viene la gobernadora de Veracruz para ver cómo se apoya para reforzar la seguridad en Veracruz, de aquí al día de las elecciones", respondió.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que será la próxima semana que se reúna con la gobernadora de Veracruz para abordar el tema de la seguridad.