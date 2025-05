¿Quién es "El Doble R", sospechoso del asesinato de influencer?

La noche del 13 de mayo, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que investiga bajo el protocolo de feminicidio el asesinato de una joven de 23 años, ocurrido la noche de este lunes en el municipio de Zapopan.

El crimen fue reportado alrededor de las 18:30 horas dentro de una estética ubicada sobre la Avenida Servidor Público, en la colonia Real del Carmen.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, ella se encontraba en su establecimiento cuando un hombre entró al lugar y, al parecer, realizó detonaciones con un arma de fuego en su contra, privándola de la vida.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, luego de recibir el llamado de emergencia al 9-1-1. Al arribar, confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.

Aunque la fiscalía no dio a conocer la identidad de la víctima, se difundió que dicha persona se trata de Valeria Márquez, modelo y dueña de un salón de belleza, quien al momento del ataque realizaba una transmisión en vivo.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, Valeria Márquez sostenía una relación sentimental con Ricardo Ruiz alías "El Doble R".

- ¿Quién es "El Doble R"?

Ricardo Ruiz alías "El Doble R", es considerado uno de los principales operadores de la célula delictiva de Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del CJNG.

Conocido también como "El Tripa", este narcotraficante es identificado como jefe de plaza en diversas entidades del país, entre ellas Jalisco, Michoacán y Zacatecas. Las autoridades lo señalan como responsable de múltiples crímenes, incluyendo el asesinato del exsecretario de Turismo de Jalisco en 2013 y el homicidio del influencer conocido como "El Pirata de Culiacán" ocurrido en 2017.

"El Doble R" no solo ha sido mencionado en los reportes de seguridad, también ha ganado notoriedad en el mundo de los corridos tumbados. Artistas como Luis R. Conriquez, Los Alegres del Barranco, Fuerza Regida, Ariel Camacho y "El Fantasma" le han dedicado varias canciones, entre las que destacan títulos como "Doble R" y "Señor Miedo", entre otras.

Gabinete de Seguridad y FGR investigan asesinato de tiktoker

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el Gabinete de Seguridad federal participa en las investigaciones para encontrar a los responsables del homicidio de la influencer Valeria Márquez, quien fue asesinada mientras transmitía en vivo en sus redes sociales.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal envió su solidaridad a la familia de la influncer.

"Hay una investigación, se está se está trabajando para poder encontrar en los responsables, y el móvil de por qué fue esta situación y obviamente nuestra solidaridad con su familia con esta lamentable con esta lamentable situación, pero está trabajando el Gabinete de Seguridad en coordinación con la Fiscalía".

Ante la difusión en redes sociales del video del momento en que la joven fue asesinada, la Mandataria federal llamó al respeto a las víctimas.

"Yo creo que el llamado siempre es al respeto a las víctimas, siempre. Y lo que corresponda a la autoridad para hacer la investigación y hacer las detenciones correspondientes", dijo en Palacio Nacional.