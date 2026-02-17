ASF detecta afectación al erario por 233 mdp en Marina

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 17 (EL UNIVERSAL).- En el apartado del Gasto del Grupo Funcional Gobierno, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una afectación al erario por parte de la Secretaría de Marina (Semar) con 233 millones 255 mil pesos.

Montos por aclarar en obras navales y hospital regional

En construcción y equipamiento de instalaciones navales en Boca de Chila, Nayarit se detectó como montos por aclarar durante el proceso del seguimiento de las acciones 123 millones 521 mil 600 pesos.

En construcción y equipamiento de instalaciones navales en Puerto Libertad, Sonora se detectó como montos por aclarar durante el proceso del seguimiento de las acciones 86 millones 411 mil 100 pesos.

En construcción y equipamiento de las instalaciones Navales en Dos Bocas, Paraíso y Chiltepec, Tabasco se detectó como montos por aclarar durante el proceso del seguimiento de las acciones 519 mil 200 pesos.

En Construcción y Equipamiento de un Hospital Regional Naval en Manzanillo, Colima se detectó como montos por aclarar durante el proceso del seguimiento de las acciones 22 millones 803 mil 500 pesos.

Este proyecto a cargo de la dependencia denominado Construcción y Equipamiento de un Hospital Regional Naval en Manzanillo, contó con suficiencia presupuestal por un monto de 153 millones 358 mil 200 pesos de recursos federales que se reportaron como ejercidos en la Cuenta Pública 2024.

En el contrato de obra pública anual mixto; sobre la base de precios unitarios, precio alzado y tiempo determinado número C-16/2024, relativo a la "Construcción y Equipamiento de un Hospital Regional Naval en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima (quinta etapa)", se determinaron pagos en exceso por 20 millones 802 mil 800 pesos, debido a obra pagada no ejecutada en 27 conceptos relativos a las partidas cisterna, edificio E3, obras exteriores, cuarto de equipos PTAR, subestación y urbanización.

Montos por aclarar en administración del sistema portuario nacional

En el Gasto del Grupo Funcional Desarrollo Económico la ASF se detectó por aclarar en adquisiciones, arrendamientos y servicios de la administración del sistema portuario nacional Ensenada, se detectó como montos por aclarar 123 millones 529 mil 200 pesos.

En construcción del nuevo acueducto Armería-Manzanillo, Colima se detectaron como montos por aclarar 13 millones 956 mil 500 pesos.

En el programa y proyectos de infraestructura de la administración del sistema portuario nacional Salina Cruz, Oaxaca se detectó como montos por aclarar 48 millones 831 mil 200 pesos.

En el programa y proyectos de infraestructura de la administración del sistema portuario nacional en Veracruz, se detectó como montos por aclarar tres millones 221 mil 200 pesos.

Observaciones y acciones en tecnologías de información y comunicaciones

En la auditoría de Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) se detalla que, en la adquisición de equipos de radiocomunicación, no se contó con el estudio de factibilidad de TIC, los procedimientos para la verificación técnica en la recepción ni del inventario con ubicación, estado operativo y control de garantías.

La Secretaría de Marina, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó las instrucciones para elaborar estudios de factibilidad para las contrataciones conforme a la normativa aplicable, establecer un mecanismo de supervisión para la recepción de bienes de TIC con lista de verificación y memoria fotográfica.

También formalizó los acuerdos para desarrollar un sistema informático para su control hasta el vencimiento de las garantías, con lo que solventó lo observado.

Respecto de los sistemas y equipo informático para capitanías de puerto, no se documentó la supervisión de servicios ni el registro de horas por proyecto; además, no se ejecutaron las actividades de instalación del software JAVA ni se realizaron las pruebas de estrés del sistema SIMETMAR.

Indicó que la Semar en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó la elaboración de mecanismos de supervisión y control, así como el seguimiento a desarrolladores externos, con lo que se solventó lo observado.

En la adquisición de bienes informáticos para hospitales navales e instalaciones, los equipos no estaban registrados en el inventario, no se requirió documentación de cumplimiento normativo y el almacén careció de sistema de climatización, por lo que la Semar, implementó controles de seguimiento para el registro de los equipos en el inventario y designó las áreas de resguardo con condiciones adecuadas, con lo que se solventó lo observado.