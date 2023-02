ASF ha presentado 34 denuncias de septiembre de 2022 a la fecha

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 20 (EL UNIVERSAL).- David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, informó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, que de septiembre de 2022 a la fecha han presentado 34 denuncias que involucran más de 7 mil millones de pesos, en su mayoría por las revisiones de las Cuentas Públicas de 2016 a la fecha.

Asimismo, detalló que 12 denuncias están relacionadas con las Cuentas Públicas de 2019 y 2020, y las operaciones de Segalmex durante ese periodo.

También explicó a los legisladores federales que desde 2018 se han presentado 242 denuncias de hechos, derivadas de las revisiones de las Cuentas Públicas de 2012 a 2020.

"Los cuales ascienden a un monto de daño determinado por cerca de 25 mil millones de pesos, y más de 203 millones de dólares", refirió el auditor superior de la Federación vía telemática.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, la tercera entrega de informes y el Informe General de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2021.

Compuesta por mil 151 informes individuales en esta tercera entrega; en la primera fueron 207; y en la segunda 692; con lo que en total son dos mil 050 las que componen las auditorías de la Cuenta Pública 2021.

El informe a la Cuenta Pública 2021 contiene mil 689 auditorías al gasto federalizado, 97 al sector gobierno, 119 sobre el desarrollo social y 145 del desarrollo económico.

"En ellas se contienen 5 mil 478 acciones y observaciones, considerando en ello 2 mil 317 recomendaciones, 115 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 181 solicitudes de aclaración, mil 564 promociones de responsabilidad administrativa sancionadora y mil 301 pliegos de observaciones", explicó Colmenares Páramo.

El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, dijo que se debe cuestionar el desempeño de la Auditoría, pero los cuestionamientos deben hacerse pegados a la legalidad, "porque de otra manera serían sólo cuestionamientos de orden político que en poco o en nada ayudarían a la fiscalización".

"Necesitamos fortalecer el trabajo de la fiscalización y no podemos caer, por tanto, en falsos señalamientos sin fundamentos. Necesitamos ser nosotros, los diputados, integrantes de esta comisión, los más respetuosos de los procesos de fiscalización, de sus tiempos legales y debemos sujetarnos al marco jurídico", refirió.

Lo anterior, durante la tercera entrega de informes correspondientes a la cuenta pública 2021, y en el marco de una polémica en torno al trabajo de la ASF, luego de que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) perteneciente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó un informe en el que determinó que el máximo órgano fiscalizador del país ha tenido bajo desempeño en la recuperación de recursos que han observado en la última década.

En el acto que se desarrolló con la presencia virtual del Auditor Superior, David Colmenares, el diputado del PRD, Marcelino Castañeda, señaló que la tercera entrega "será revisada con detenimiento".

"Interesa de forma particular saber qué irregularidades se han encontrado en el manejo de Segalmex y otros programas sociales. Hemos denunciado casos de corrupción en el actual gobierno", indicó.

Por su parte, Cristina Ruiz, del PRI, advirtió que "todo país que aspire a vivir con dignidad debe manejar con responsabilidad los recursos públicos".

"Ya basta de poner pretextos y querer cubrir el sol con un dedo, quien haya abusado en el ejercicio de su función o que no haya hecho bien su trabajo, que pague las consecuencias de sus acciones y omisiones", declaró.

Finalmente, la diputada panista, María Elena Pérez Jaén, dijo que las auditorías deben ayudar a "corregir las desviaciones", y se asuman las áreas de responsabilidad que se señalan durante este procedimiento.