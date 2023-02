Ashton Kutcher asegura que Lionel Messi hizo aún más bello el deporte

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- Ashton Kutcher, el actor estadounidense, no se ha cansado de elogiar a Lionel Messi luego del triunfo de la selección de Argentina en la Copa Mundial de Qatar 2022.

Para Kutcher, La Pulga es el mejor jugador de todos los tiempos y logró hacer que el futbol sea todavía más bello.

Recientemente, en una entrevista que realizó para promocionar su nueva película, Your Place or Mine, se tomó el tiempo para dedicarle un emotivo mensaje al capitán argentino.

"Solamente le diría gracias. A lo largo de su carrera hizo aún más bello el deporte más hermoso del mundo", afirmó el histrión.

Además, también valoró el esfuerzo que Messi ha realizado a lo largo de su trayectoria, ya que considera ha dedico mucho tiempo para ser reconocido incluso fuera del ámbito futbolístico.

"Pensar en la cantidad de trabajo que dedicó para convertirse en ese jugador que todo el mundo apoya, porque ser un jugador conocido en tu país o por los aficionados de tu equipo es una cosa, pero hay personas que no siguen el futbol y lo apoyan sólo por la cantidad de trabajo que dedicó para convertirse en ese jugador", puntualizó Kutcher.