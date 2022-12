Así fue como el Sha de Irán se exilió en México en 1979

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- La Revolución iraní (1978-1979), liderada por el ayatolá Ruhollah Jomeini, logró que se derrocara la Dinastía Pahlavi y que se instaurara la república islámica. Por esta razón, el Sha -es decir, el monarca de Irán- Mohammad Reza Pahlevi tuvo que exiliarse con su familia.

La desterrada familia real iraní viajó por Marruecos, Bahamas, Ecuador, Estados Unidos, Panamá y finalmente se exilió en Egipto. Sin embargo, entre esos países también estuvo México, pues la hermana del Sha poseía una casa en Acapulco.

En junio de 1979, en un avión privado y con dirección a Acapulco, el Sha y su familia se asentaron en México, con pasaportes de turistas.

La incómoda presencia del monarca hizo que autoridades mexicanas negaran que se le iba a dar trato preferencial.

Así fue la llegada del Sha de Irán a México, en 1979.

Es inminente el viaje del Sha a nuestro país

10 de junio de 1979

*Llegó a Nassau un jet privado mexicano

*El equipaje, en un yate norteamericano

*Kissinger, el contacto con el gobierno de EU

Nassau, Bahamas, 9 de junio ( AFP) La partida del derrocado sha de Irán de la Bahamas rumbo a México parece inminente, estimaron hoy aquí medios muy bien informados.

La llegada al aeropuerto de Nassau, la víspera, de un avión a reacción privado con matrícula mexicana, hizo correr como reguero de pólvora la versión de que el sha y quienes lo rodean se aprestan a abandonar su refugio instalado en Paradise Island.

También se asegura que cierta cantidad de equipaje perteneciente al sha fue embarcada en un yate privado con pabellón norteamericano, que está anclado hace varias semanas en el puerto de Paradise Island.

Ayer llegó el ex secretario de estado norteamericano, Henry Kissinger, que además de ser amigo personal del ex emperador parece mantener el contacto entre Reza Pahlevi y el gobierno de Estados Unidos.

Llegado a Bahamas el 30 de marzo último, el sha obtuvo la semana pasada una visa de turista del gobierno mexicano, y se le atribuye la intención de instalarse en la mansión que una hermana suya posee en Acapulco.

Brasil no quiere al sha de residente

El gobierno brasileño "está en contra" de que el ex sha de Irán se radique en el país, dijo hoy el portavoz de la cancillería, Bernardo Pericas.

Pericas indicó, además, que no piensa que el ex soberano haya de formular un pedido en ese sentido a las autoridades brasileñas.

Recientemente un diario mexicano anunció que el ex monarca había iniciado gestiones estaban a cargo de un diplomático norteamericano, amigo suyo.

El vocero diplomático dijo que desconoce la existencia de tales consultas ante las autoridades brasileñas.

Llegó ayer el Sha y su familia en jet privado

11 de junio de 1979

El depuesto Sha de Irán, su esposa y su hijo mayor llegaron esta tarde a México en la cuarta escala del exilio de la familia real iraní iniciado en enero último, cuando Mohammed Reza Pahlevi abandonó a Teherán ante la inminente revolución islámica que tomó el poder en su país.



Un funcionario de la torre de control del aeropuerto internacional Benito Juárez confirmó que el Sha y sus acompañantes llegaron a bordo de un avión de reacción privado perteneciente al banco de Comercio a las 14:30 horas local (20:30 GMT).

El funcionario -que rehusó identificarse- dijo que la familia real entró al país con visas de turistas emitidas por el Gobierno mexicano y tras cumplir los trámites rutinarios de inmigración y aduana abandonó el aeropuerto en automóvil.

Consultando si el Sha seguiría viaje inmediatamente a Acapulco, donde su hermana esta reacondicionando una mansión junto al mar, el funcionario respondió: "No, el avión está aún aquí. Ellos partieron en una limusina, pero no sé a dónde se dirigieron".

En los últimos días circularon versiones según las cuales el Sha podría dirigirse a otra residencia que posee en Cuernavaca situada a unos 80 kilómetros al sur de la capital.

El Sha había partido unas tres horas antes de Nassau, en las Bahamas. Vistiendo traje azul oscuro, el depuesto monarca descendió del primero de una caravana de coches en el aeropuerto de aquella isla y subió rápidamente al avión sin hacer ningún comentario.

México es la cuarta escala de las "vacaciones" obligadas del Sha desde que abandonó Teherán el 19 de enero.

Trato igual que a los mexicanos

Acapulco, Gro. 10 de junio.- Mohammed Reza Pahlevi, el derrocado sha de Irán, disfrutará en Acapulco de las mismas garantías y seguridad que todos los habitantes de esta población, aseguró esta tarde el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa.

Entrevistado en el Tianguis Turístico, que se inauguró en el centro de Acapulco hoy, el mandatario guerrerense también expuso que el monarca iraní en el exilio no podrá disfrutar de ninguna prerrogativa en especial, en lo que respecta a su seguridad personal.

El interrogatorio periodístico fue hecho al tenerse conocimiento que Reza Pahlevi viajaba ya con destino a este puerto y con pleno conocimiento de que la residencia de su hermana, que se encuentra preparada para recibirle, cuenta con una guardia especial compuesta por muchos hombres armados.

No es por la llegada del Sha la salida de Bahman Ahaneen

12 de junio de 1979

La salida del embajador iraní en nuestro país, Bahman Ahaneen, no obedece a la llegada del sha Mohamed Reza Pahlevi, a México sino a un llamamiento oficial del actual gobierno islámico, que decidió removerlo de su cargo. "La coincidencia en el día de partida y llegada de los personajes fue mera casualidad".

Lo anterior fue informado ayer por el encargado de negocios de Irán en nuestro país, Manouchenr Kazemi, actualmente la máxima autoridad de esa nación en México, quien señaló que asimismo que aún no recibe ningún comunicado sobre la posición que adoptarán ante la venia del gobierno mexicano para recibir al Sha.

A través de la secretaría administrativa de la embajada, Mildred Saravia -ya que el funcionario iraní no habla español-, la representación diplomática desmintió que el proceder de su embajador tenga algún nexo con la llegada del destituido Reza Pahlevi.

Así las cosas, el embajador tenía programado su viaje para el domingo pasado, cuando todavía se especulaba sobre la llegada del sha que se dio finalmente en un avión particular. Todo fue producto de la casualidad.

Entre el ambiente de gran seguridad que existe en las oficinas de la embajada iraní, integrada por tres diplomáticos: Hassan Fazeli, agregado; la secretaria F. Guerafian y el encargado de negocios, se proporcionó la información señalada indicándose que se espera que, mediante el telex, el gobierno del primer ministro Mehdi Bazargan indique la postura que deberán presentar ante el gobierno mexicano.

"De igual forma, no hemos tenido comunicación alguna por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores", dijeron.

Más adelante se informó que la designación del nuevo embajador tardará todavía algún tiempo ya que a la fecha apenas se está integrando el gobierno islámico y no se ha aceptado la situación política en Irán.

De igual forma se comentó que debido a que el pronunciamiento oficial sobre la recepción mexicana al Sha no se ha producido, éste se dará más tarde.

Por otra parte se indicó que los trabajos de la embajada, acreditada desde el mes de abril de 1976 en nuestro país, son normales.

El Sha de Irán entró a México sólo como turista

Por Mario Quintero Becerra

El depuesto Sha de Irán entró a México en calidad de turista, como cualquier otro, y deberá atenerse a las condiciones jurídicas que el Estado le impone, declaró el senador Joaquín Gamboa Pascoe, presidente de la Gran Comisión del Senado.

Agregó que Reza Pahlevi cuenta con las garantías y condiciones que cualquier ser humano tiene; está como turista y debe atender a los lineamientos jurídicos establecidos.

E insistió: "Es una persona en condición de turista, como todos los demás, aunque las circunstancias personales que en él concurren hacen muy aparatosa su llegada y su presencia".

Sobre si el embajador de Irán en México se retiró en protesta por la llegada del Sha, el legislador señaló no saber si es exacta esa versión pero que "el señor embajador puede hacer lo que le parezca conveniente".

Asimismo, respecto a si el retiro del diplomático iraní indica la posibilidad de un rompimiento de relaciones, expresó que hay organismos de la administración que tienen ese tipo de contactos y pueden decirlo con más precisión.

Gamboa dijo que lo que sí es claro es que México actúa de acuerdo con su forma de proceder muy propia determinación.

Consideró que la manera en que se reciba al Sha, con la forma FMT, es conforme a una disposición especial para esos casos que existe en nuestro sistema.

"En la relación para con México el Sha no tendrá más que la de un turista, como los demás", manifestó finalmente el senador Gamboa Pascoe.