Así quedó la casa de Andrés Roemer tras manifestación

El domicilio de Andrés Roemer luce con pintas y consignas en su contra. No sólo la fachada fue dañada, también la puerta y una de las ventanas. Hasta esta tarde, en el lugar ubicado en la colonia Roma continúan pancartas, banderas alusivas al movimiento feminista y parte de las bardas de madera que fueron colocadas el pasado 7 de marzo para proteger el inmueble.

En el marco de las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el domicilio de Roemer fue "amurallado" con maderas que fueron pintadas de color negro, las cuales, en el transcurso de este lunes fueron intervenidas por manifestantes, no sólo pintaron consignas, también colocaron carteles y escribieron el número 61, en alusión al número de denuncias que a la fecha ha documentado el colectivo Periodistas Unidas Mexicanas.

Un grupo de manifestantes se trasladó hasta el lugar y lograron derribar esa muralla. Por la noche decena de elementos de seguridad pública crearon una valla humana para proteger el inmueble. La medida fue criticada en redes sociales y por manifestantes que se encontraban afuera de la casa de Roemer.

Pamela Cortés-Roemer, esposa del comunicador, aseguró que los elementos de seguridad "acudieron por lo que estaba pasando".

Cortés-Roemer publicó en sus redes sociales que se siente "amenazada por el rumbo que han tomado los acontecimientos", tras las denuncias por acoso y agresión sexual en contra de su pareja.

"Las denuncias presentadas en contra de mi esposo han resultado sumamente dolorosas para mí. Deseo que cada una de estas sea analizada cuidadosamente por las autoridades y que con justicia se resuelvan en estricto apego a derecho. Sin embargo, pido con mucho respeto a quienes intentaron cometer este crimen desproporcionado que no transfieran su enojo a los seres humanos que habitan un hogar. No existe justificación para un ataque de tal magnitud, el cual pudo haber tenido consecuencias fatales", escribió.

En los comentarios a la publicación, la esposa del comunicador aclaró que en el domicilio habita Andrés Roemer, con sus hijos.

En redes sociales también ha circulado un video en el que se aprecia a dos de los hijos de Roemer, un hombre y una mujer, haciendo un llamado a las manifestantes: "El diálogo se debe de tener, pero no de esta manera, por favor", dice uno de ellos.

Además, sobre el caso, la conductora de televisión, Paty Chapoy, dio a conocer este lunes, en sus redes sociales, que Roemer podría haber sido despedido de TV Azteca, pues, dijo, está "de patitas en la calle".