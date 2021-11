Así será el protocolo de acceso a la Basílica de Guadalupe

En conjunto con autoridades de la Ciudad de México y la alcaldía Gustavo A. Madero, la Basílica de Guadalupe dio a conocer los protocolos para el acceso para los festejos Guadalupanos del día 12 diciembre.

En conferencia de prensa, el rector de la Basílica de Guadalupe, Mons. Salvador Martínez Ávila, indicó los protocolos para las celebraciones guadalupanas el próximo 11 y 12 de diciembre para las celebraciones Guadalupanas 2021.

El rector de la Basílica dijo que será obligatorio el uso de cubrebocas, además recomendó a los peregrinos anticipar su visita a la Basílica antes o después de las celebraciones para evitar aglomeraciones y así cumplir con las promesas a la virgen, con ello, mantener la viva tradición de la visita.

Dijo que las misas serán pregrabadas y se transmitirán en los horarios en donde haya mayor flujo de creyentes, además de ser transmitidas por algunos canales abiertos de televisión.

También, invitó a los creyentes a participar de manera simbólica enviando sus fotografías digitales para participar en las actividades virtuales que ha preparado la Basílica de Guadalupe.

Por su parte, el titular de la alcaldía Gustavo A. Madero, Chíguil Figueroa, indicó que el uso de cubrebocas será obligatorio y recomendó a las personas que no hayan cumplido su esquema de vacunación completo a no acudir a las celebraciones de las fiestas Guadalupanas.

Reiteró que no se permitirá pernoctar, ni estará abierta la casa del peregrino, tampoco se permitirá la estancia en el atrio, ni se podrá permanecer en el templo. Además, recomendó no acudir con niños y adolescentes.

También indicó que tienen proyectados 5.7 millones de visitantes durante el mes de diciembre y que esperan que entre el 10 y 12 del mismo mes un estimado de 4.2 millones de personas que visiten la basílica, por ello, destinarán a 350 personas preparadas para el control de afluencias.

Dijo que tienen preparado en los cuatro cuadrantes de acceso a la Basílica de Guadalupe zonas de sanitización y limpieza contante. Además, indicó que los accesos al recinto serán por el pasillo central y por los costados.

Para finalizar, dijo que las rutas de acceso a la Basílica de Guadalupe serán por la calzada de Guadalupe, la calzada San Juan de Aragón, por el poniente, por la calle Euzkaro y por el oriente, por la calle Talismán. La evacuación será para por la calle Allende y la calzada de los Misterios.