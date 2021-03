Así será el protocolo del INE para votar y evitar contagios de Covid

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova dio a conocer la dinámica establecida para votar el próximo 6 de junio y evitar contagios de Covid-19 durante la jornada.

"Las autoridades electorales nos estamos preparando para garantizar, como ha venido ocurriendo desde hace ya muchos años, que no haya fraudes electorales, y que los comicios se den en condiciones de legalidad, equidad, certeza y, ahora también, de seguridad sanitaria", indicó a través de un vídeo difundido en su cuenta de Twitter.

El funcionario explicó que para crear el protocolo, el INE recibió asesoría de expertos médicos de primer nivel y que el mismo ya fue puesto a prueba durante las elecciones de Coahuila e Hidalgo celebradas en octubre del año pasado.

"Las casillas serán espacios libres en un doble sentido, por un lado, para votar en libertad, sin coacciones y por la opción política de nuestra preferencia, pero también serán libres de Covid-19", aseguró.

"Sólo podrán entrar simultáneamente a las casillas dos votantes a la vez, deberemos mantener la sana distancia en la fila, habrá que hacer uso obligatorio de gel antibacterial, las mamparas no tendrán cortinas de plástico para reducir las superficies de contacto y se ubicarán de manera que se garantice la secrecía del voto".

Añadió que se solicitará a los votantes llevar su propio bolígrafo o marcador y de usar marcadores proporcionados por los funcionarios de casilla, estos serán desinfectados constantemente.

Cada tres horas se interrumpirá la votación para sanitizar las casillas y el uso de cubrebocas será obligatorio dentro de los centros de votación, de lo contrario se le proporcionará uno o, de rechazarlo, no se permitirá la entrada.