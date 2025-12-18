logo pulso
Asignan 5,462 mdd a planes eléctricos privados

Por El Universal

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Asignan 5,462 mdd a planes eléctricos privados

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno anunció un primer paquete de proyectos con el sector privado por 5 mil 462 millones de dólares (mdd), que se inyectarán entre 2026 y 2028.

Estos recursos equivalen a 100 mil millones de pesos o 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Hay 20 proyectos de energía fotovoltaica y eólica por 3 mil 320 megawatts (MW) en generación y otros mil 488 MW en almacenamiento, que requerirán de 4 mil 752 mdd.

Adicionalmente está el contrato para la construcción de la Central Fotovoltaica en Puerto Peñasco, Sonora, por 710 mdd, la cual iniciará la tercera secuencia la siguiente semana y una cuarta en 2026.

Analistas opinan que el gobierno se abrió a la inversión privada para tener la suficiente energía ante la creciente población e industrialización, ya que en años los problemas en el balance energético provocaron apagones y restó confianza para invertir en el país.

La directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, presentó más proyectos públicos de gas natural.

"Desde la CFE buscamos asegurar la capacidad suficiente, fortalecer la confiabilidad del sistema y evitar riesgos futuros en el suministro eléctrico del país. Estos proyectos son parte de una primera etapa prioritaria que se deriva del compromiso de obras que anunciamos anteriormente".

