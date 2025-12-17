logo pulso
ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

ESPÍRITU NAVIDEÑO

ANHELAN PAZ Y ARMONÍA

Por Maru Bustos PULSO

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

La magia, colorido, alegría, emoción e ilusión de esta temporada, la compartieron amigas entrañables.

Ellas, dinámicas y emprendedoras, organizaron un festejo navideño.

Entre algunas aficiones, les identifica la práctica constante de aerocardio, disciplina deportiva que desde hace ya varios años practican en el Club Deportivo Potosino.

Así, disfrutaron de un cálido encuentro, de ¡gran alegría!

La época, la mejor para celebrar y compartir experiencias, anécdotas, logros e interesantes proyectos.

Eso sí, el grupo de emprendedoras amigas, exitosas en sus acciones, disfrutaron intensamente el festejo.

