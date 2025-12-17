ESPÍRITU NAVIDEÑO

La magia, colorido, alegría, emoción e ilusión de esta temporada, la compartieron amigas entrañables.

Ellas, dinámicas y emprendedoras, organizaron un festejo navideño.

Entre algunas aficiones, les identifica la práctica constante de aerocardio, disciplina deportiva que desde hace ya varios años practican en el Club Deportivo Potosino.

Así, disfrutaron de un cálido encuentro, de ¡gran alegría!

La época, la mejor para celebrar y compartir experiencias, anécdotas, logros e interesantes proyectos.

Eso sí, el grupo de emprendedoras amigas, exitosas en sus acciones, disfrutaron intensamente el festejo.