FIGLOSNTE 26: beneficia a sus socios

FIGLOSNTE 26 realizó la XI Entrega de Recompensas para socios inscritos en el rubro de Seguro de Vida.

El día 5 de diciembre de 2025, ante la presencia de los órganos de administración y gobierno, se efectuó el acto de Asignación de Recompensas del rubro de Seguro de Vida el cual, tuvo lugar en las instalaciones del Hotel María Dolores.

Posteriormente el día 15 de diciembre del presente año, los beneficios fueron entregados a los agraciados en una emotiva ceremonia, efectuada en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 26, donde se realizó la entrega de 1 automóvil último modelo, así mismo los demás beneficios fueron entregados a los agraciados en cada una de las oficinas de atención a socios de cada región.

Entrega simbólica a socia beneficiada

Se entregó 1 automóvil último modelo y 84 bolsas de dinero en efectivo a los socios agraciados. La derrama total para el pago de este beneficio fue por más de 700 mil pesos, beneficiando a 85 socios, quienes con un sentido de previsión confiaron en FIGLOSNTE 26 para mejorar sus condiciones económicas en esta etapa de su vida laboral.

Socios de Figlosnte 26 que recibieron sus recompensas





Prof. Juan Carlos Bárcenas Ramírez, Srio. Gral. de la Sección 26 del SNTE y Presidente del Comité Técnico de FIGLOSNTE 26

"Felicito de manera muy especial a cada uno de los ganadores que recibieron en esta ocasión estos grandes beneficios, reiterar la invitación a los compañeros que aún no son parte, que confíen en el programa FIGLOSNTE 26, que se adhieran a sus rubros, aquí los estaremos esperando, como testimonio de esta entrega les decimos que aquí está la responsabilidad y la credibilidad dispuesta."