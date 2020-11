Aspiran 39 a candidaturas independientes en NL; 5 buscan gubernatura

Al cierre del plazo para presentar cartas de intención a fin de contender como candidatos independientes para las elecciones del 6 de junio de 2021, la Comisión Estatal Electoral (CEE) de Nuevo León recibió 39 solicitudes de aspirantes, de las cuales cinco son para la gubernatura, 21 para alcaldías y 13 para diputaciones locales.

La CEE informó que, a las 24 horas del 6 de noviembre, presentaron la carta de intención para buscar la candidatura independiente al gobierno estatal, Candelario Maldonado Martínez. Christian Eduardo Gossler Alanís, Javier Fernando Suárez Tijerina, José Elizondo Valero y Víctor Manuel Martínez González, líder de Plataforma Nuevo León.

En la lista no apareció el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, quien había sido incluido en diversas encuestas como posible candidato independiente, aunque en ninguna alcanzaba más de un dígito, tampoco el secretario General de Gobierno, Manuel González, quien había sido nombrado como posible aspirante. Entre los que aparecieron, ninguno se relaciona con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

El más conocido es el exregidor priista de Monterrey (2006-2009), Candelario Maldonado Martínez, que tiene meses realizando recorridos por el estado, incluso con viajes en helicóptero que puede realizar, afirma, "gracias al apoyo de empresarios", a fin llevar apoyos a comunidades marginadas de los municipios rurales. Maldonado se disfraza de "Batman" en sus apariciones públicas.

Analistas políticos locales atribuyen la caída en el número de personas que informaron sobre su aspiración de contender como candidatos sin partido (133 en 2018), y sobre todo al que nadie identificado con "El Bronco" decidiera participar para tratar de sustituirlo en el cargo, al desgaste y descrédito que sufrió la "marca", por la decepción que causó Jaime Rodríguez Calderón como primer gobernador independiente.

Esto se reflejó en el hecho de que, en 2015, tras alcanzar un triunfo con más de un millón de votos que superó a todos sus rivales juntos, incluyendo PAN, PRI y Morena, en su aventura como candidato presidencial de 2018, en el estado que gobierna quedó atrás de Andrés Manuel López Obrador, por una diferencia de 2 a 1, y también fue rebasado por Ricardo Anaya, sin que pudiera ganar ni el municipio de García donde vive ni en la casilla que sufragó.

Aunque también se estima que, como parte de la Alianza Federalista, podría apoyar de manera discreta o "por debajo del agua" una posible coalición para evitar un triunfo de Morena, como han estado impulsando entre las dirigencias locales de sus partidos con visitas al estado, los gobernadores de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca (PAN), y de Jalisco, Enrique Alfaro (MC).

Entre los 21 aspirantes a ser candidatos a una alcaldía por la vía independiente, sólo dos se vinculan con Jaime Rodríguez, uno es Carlos Guevara, alcalde de García, quien durante la primera mitad de la administración estatal fungió como su jefe de seguridad, y estará buscando la reelección.

Sin embargo, el voto independiente en García podría dividirse si además de Carlos Guevara logra su registro para contender César Valdés Martínez, alcalde por la vía sin partido en el periodo 2015-2018, tras haber sido secretario particular de "El Bronco" cuando éste ocupó la alcaldía en el periodo 2009-2012.

Tras terminar su periodo como alcalde en octubre de 2018, Valdés fungió como subsecretario de Desarrollo Social en el gabinete estatal; pero sin el consentimiento ni apoyo de El Bronco, renunció el seis de octubre pasado a fin de preparar su regreso a la alcaldía como candidato sin partido.

Una semana después de la salida de Valdés, fue obligada a renunciar a la dirección de Radio y TV-Nuevo León (Canal 28) del gobierno estatal, su esposa, Diana Adame Castillo, quien estuvo en el equipo de Jaime Rodríguez en el área de Comunicación Social, desde la campaña por la gubernatura, en la primera parte de su administración y durante sus recorridos como candidato presidencial independiente.

Jaime Rodríguez explicó que él mismo le pidió a Diana Adame su renuncia, por una actitud de congruencia. "Su marido trabajaba con nosotros, se fue dizque a buscar ser candidato, pero no va a ser apoyado por nosotros", dijo El Bronco y agregó, "si ella quiere lo puede apoyar, está bien, pero no en la función del estado".

El otro es Alejandro Reyna Aguilar, un joven empresario del reciclaje, se separó el viernes de la dirección del Instituto de la Juventud del gobierno de Jaime Rodríguez, es otro de los que presentó su carta de intención, para buscar la alcaldía de Santiago por la vía independiente.

Entre los cercanos a Rodríguez Calderón, para el proceso electoral de 2021, ya no participará como candidata independiente su suegra, Teresa Martínez, que en 2018 contendió sin éxito por la alcaldía de Santa Catarina, y tampoco buscará su reelección Pedro Casas, alcalde de Ciénega de Flores, quien estuvo intubado por covid-19, del 23 de octubre al primero de noviembre y está en proceso de recuperación.

Tampoco presentó carta de intención por la reelección, Santana Martínez, alcalde de Mier y Noriega –no relacionado con Rodríguez Calderón-, quien también estuvo hospitalizado por coronavirus hace unas semanas. El único que va por un periodo más como alcalde, es Miguel Treviño de Hoyos, por San Pedro Garza García, tampoco relacionado con "El Bronco".

La CEE verificará que los solicitantes cumplan los requisitos y dará 72 horas para que subsanen faltas, y aquellos que resulten aprobados para esta fase, podrán gestionar apoyos ciudadanos, del 20 de noviembre de 2020 al 8 de enero de 2021.

Para registrarse como gobernador se requiere al menos el equivalente al dos por ciento de la lista nominal del Estado, para diputaciones locales, el uno por ciento de la lista nominal correspondiente al distrito respectivo, y para ayuntamientos, los porcentajes son por número de electores con base en la lista nominal del municipio correspondiente.

A más tardar el 18 de enero de 2021, la CEE declarará quiénes tienen derecho a registrarse como independientes, ya que los registros de candidaturas ciudadanas y de partidos serán del 18 de febrero al 14 de marzo de 2021.