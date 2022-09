Aspirantes a presidir Senado adelantan propuestas; muestran unidad

A-AA+

os cuatro aspirantes a presidir la Mesa Directiva del Senado a partir del 1 de septiembre -José Narro, Alejandro Armenta, Gabriel García e Higinio Martínez- refrendaron su interés de contender por el cargo y un día antes de que se elija, presentaron sus propuestas ante la bancada morenista en donde no se vislumbra un candidato de unidad por lo que también se planteó el método de votación a mano alzada.

Al iniciar el cónclave en la Vieja Casona de Xicoténcatl y ante el evidente activismo de algunos de los contendientes por incluso adelantar el proceso, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, se reunió con ellos en privado y se tomó una fotografía para demostrar que hay unidad en la bancada.

En orden de aparición, el senador José Narro Céspedes, expuso que desde el pasado viernes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, les informó de su ausencia porque iba a salir del país, por lo que no hay para hablar que "hay un planteamiento de un mayor distanciamiento", pero sí necesitamos una estrategia para un mayor acercamiento con el Poder Ejecutivo.

Hizo un reconocimiento a Ricardo Monreal y a la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, así como reconoció que vienen "momentos más difíciles" en el país en los últimos años de este gobierno, por lo que se deben cerrar filas con el Ejecutivo Federal, fortalecer la unidad de Morena y en torno al Presidente de la República, reducir el rezago legislativo y lograr una mayor apertura en los medios de comunicación.

Alejandro Armenta, senador poblano, presentó su propuesta, pero también refirió las distintas modalidades que se han planteado para elegir al presidente de la Mesa Directiva: "Yo fui la primera víctima de las encuestas", dijo al rechazar modificar el método de voto libre y secreto por otros como la llamada tómbola o a mano alzada.

Subrayó que como algunos de sus contendientes, se dicen realmente de izquierda. "La visión de los puros e impuros está en el imaginario de algunos".

Gabriel García, ex super delegado federal del presidente López Obrador, planteó tres pasos para decidir por consenso y no dividir la bancada. "No anteponer el interés personal y entre nosotros definamos de común acuerdo a uno".

Insistió en que de no lograrse planteó que no se midan fuerzas y que hagan una insaculación, es decir la propuesta de la tómbola, con lo que se eliminarían disputas al recordar que muchos de los hoy senadores fueron electos como candidatos por esa vía.

Cuando el canciller Marcelo Ebrard ya estaba en el recinto, Monreal pidió a los aspirantes diferir la discusión para la tarde para definir el método de elección de la presidencia de la Mesa Directiva. Se aceptó, pero el senador Higinio Martínez le reclamó al coordinador haber acudido a la presentación de un libro promovido por la oposición, donde se criticó y descalificó al Presidente de la República.

La discusión se tensó por momentos. Higinio Martínez aseguró que nunca se había planteado así el tema y Monreal dijo que si era así retiraba su reclamo, en caso contrario lo mantenía.

Más tarde Monreal se reunió con los cuatro aspirantes y publicó una foto en sus redes sociales: "Me reuní con los aspirantes a presidir la Mesa Directiva de la Cámara Alta: los senadores Gabriel García, José Narro, Higinio Martínez y Alejandro Armenta. Estamos dialogando para mantener un proceso transparente que fortalezca la unidad y el respeto. La patria es primero".