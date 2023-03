Aspirantes cercanos a Morena, riesgo para la autonomía: Maite Azuela

A-AA+

Maite Azuela Gómez, integrante del Comité Técnico Evaluador que integró cuatro quintetas con 20 perfiles para ocupar cuatro consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió que, desde su punto de vista, las y los aspirantes cercanos a Morena, representan riesgos para garantizar la autonomía del órgano electoral.

En entrevista con El Universal, sostuvo que quienes sustituyan a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz, deben de ser personas alejadas de los partidos políticos y la autoridad federal.

"Su cercanía al gobierno y a partidos políticos me pareció muy evidente, por eso emití mi voto particular en seis casos, para mostrar los riesgos que puede correr la autonomía con estos perfiles", puntualizó.

Azuela Gómez, académica egresada de la Universidad Iberoamericana, politóloga, y periodista, emitió voto particular para rechazar los perfiles de Bertha Luján, Guadalupe Álvarez, Lulisca Zircey, Guadalupe Taddei, Victor Humberto Mejía, y Netzaí Sandoval, todos con vínculos familiares con miembros destacados de Morena y funcionarios de alto nivel en el gobierno federal.

Sostuvo que el INE requiere perfiles que garanticen autonomía, por lo que los antes mencionado no son idóneos para estar en el Consejo General de dicho Órgano.

"No es descalificación ni a las personas ni a sus trayectorias, solamente es una advertencia de que desde mi punto de vista no son los perfiles idóneos para ocupar un cargo INE, pueden ser perfiles idóneos para cualquier otro cargo público Y seguramente en cualquier otro cargo público se han desempeñado con honestidad y con compromiso con nuestro país, pero para el INE requerimos perfiles que tomen distancia de los partidos políticos y de la autoridad", aclaró.

La también columnista de esta casa editorial, detalló que, con su voto en particular, mandó dos mensajes: El primero, que si bien en los seis perfiles que rechazó hay capacidad técnica, "veo posible parcialidad por su relación con el Estado", y el segundo que las y los legisladores puedan voltear a ver a los otros perfiles.

"Hay algunos que pueden garantizar autonomía, que tienen interés por la democracia y ello puede ser muy útil para quienes pueden tomar las decisiones, que son Diputados, ya es decisión de ellos, depende de qué Instituto Nacional Electoral quieren ir fortaleciendo, si buscan ciudadanizar al INE pues sí se requieren perfiles que garanticen la autonomía", detalló.

Al preguntarle si con los candidatos cercanos a Morena perdería la democracia, en caso de llegar al INE, consideró que "es muy pronto para decirlo".

"Hay que esperar a la decisión que tomen las y los diputados, quiero dejar claro que son apartidista, así lo he demostrado, y en todo caso los diputados decidirán si toman o no perfiles plurales que representen realmente la democracia en México", insistió.

Sobre el trabajo del Comité, reconoció que se integró a un órgano colegiado con posturas particulares, pero aseguró que todos hicieron su mejor esfuerzo.

"En todas las etapas hubo consenso, pero al final no, sabíamos que habría disensos y eso también es bueno. Todos fuimos cuidadosos y respetamos nuestros acuerdos, el proceso fue muy cuidado, el examen fue muy serio, se cuidó el piso parejo y finalmente llegamos a una etapa en donde naturalmente hubo diferencia que no eran necesariamente sorprendentes, sabíamos cómo estaba integrado el Comité, sabíamos que quienes veíamos la posibilidad de postular a perfiles más ciudadanos éramos menos", indicó.

Finalmente, dijo que, pese a que hay personas cercanas al partido en el poder, en las quintetas el Comité garantizó la integración de otros perfiles que pueden garantizar los equilibrios.

"Fuimos siete integrantes que dedicamos tiempo completo a este proceso de manera profesional y transparente, no podemos deslegitimar ese trabajo, pero sí un llamado para que, con las quintetas que tienen puedan hacer propuestas equilibradas", concluyó.