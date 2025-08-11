logo pulso
Atacan a balazos a funcionario de Linares, Nuevo León

Rubén Doria, exsecretario de Ayuntamiento de Linares, resultó herido en un ataque a balazos en un centro comercial de la zona.

Por El Universal

Agosto 11, 2025 07:54 p.m.
A
Atacan a balazos a funcionario de Linares, Nuevo León

MONTERREY, NL., agosto 11 (EL UNIVERSAL).- El exsecretario de Ayuntamiento de Linares, Nuevo León, resultó lesionado después de que fue atacado a balazos cuando iba llegando a un centro comercial.

Rubén Doria, quien actualmente labora en la administración municipal sufrió el atentado en el establecimiento La Misión, ubicado en sobre la Calzada Modesto Galván, en la colonia Modesto Galván.

Se informó que el exsecretario fue atacado por un grupo armado en el estacionamiento del centro comercial, resultando herido de un balazo en el tórax.

Al sitio arribaron socorristas de Protección Civil de Linares para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarlo al Hospital General.

Peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones llegaron al sitio para iniciar las indagatorias de ley.

