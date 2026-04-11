Atacan edificio de policía y casa en Trinidad, Zacatecas

Zacatecas, Zac.- La madrugada de este viernes, en el municipio de Trinidad García de la Cadena se registraron varios ataques armados realizados por integrantes del crimen organizado que se presume pertenecen al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las agresiones fue contra un inmueble del ayuntamiento que alberga la comandancia municipal, donde también varias patrullas fueron rafagueadas.

Este hecho fue confirmado por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno de Zacatecas, quien a través de sus redes sociales informó que fueron dos ataques armados, uno contra un inmueble municipal y otro más en contra de un domicilio particular, además de confirmar que dentro de las diversas agresiones armadas se tiene el reporte de una persona muerta.

Precisó que las agresiones a los inmuebles ocurrieron cerca de las 5 de la mañana y que las autoridades recibieron el reporte de la noticia criminal cerca de las 7:00 horas, por lo que se desplegó un operativo con elementos militares, Guardia Nacional, así como de la Policía Estatal y de las fiscalías.

Reyes Mugüerza señaló que el municipio de Trinidad García de la Cadena se encuentra en la zona limítrofe con Jalisco, en lo que denominó como "zona gris", que permite que los grupos de la delincuencia organizada procedentes de Jalisco incursionen a esa región de Zacatecas.

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Lamentó que este municipio es uno de los que registra "deficiencias con sus policías municipales", al atribuir a que las autoridades locales no han pactado convenio de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Estatal de Zacatecas,

Dijo que, pese a que no hay convenios de colaboración con esas demarcaciones, el gobierno estatal "no dejará solos a los municipios", y que se ha establecido una base de operaciones.