Ataque a jueces refleja un gobierno autoritario: Felipe Calderón

El expresidente, Felipe Calderón, calificó como autoritaria la conducta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el mandatario pidiera investigar al juez que frenó la entrada en vigor de su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

A través de Twitter, Calderón Hinojosa señaló que: "El ataque a los jueces refleja no sólo el desconocimiento del Estado de Derecho, sino sobre todo y preocupantemente, el talante autoritario del gobierno".

"El Poder Judicial debe resistir y crecerse ante la amenaza, si sus integrantes quieren pasar dignamente a la historia", agregó a su mensaje.

Este lunes el presidente López Obrador mencionó durante su conferencia matutina haber enviado una carta dirigida a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que el Consejo de la Judicatura Federal en el Poder Judicial investigue la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien concedió amparos para frenar la entrada en vigor de su reforma eléctrica.

Zaldívar Lelo de Larrea en respuesta a la petición del Presidente señaló que será el Consejo de la Judicatura (CJF) a su cargo quien revisará si procede o no investigar al juez que suspendió la reforma eléctrica.

Juez suspende, por ahora, reforma eléctrica. El pasado 11 de marzo el Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México ordenó mantener suspendidas todas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reformó la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo pasado.

En su acuerdo, el juez precisó que aunque el amparo fue solicitado por la empresa Parque Solar Orejana, que participa en el mercado eléctrico mayorista, la suspensión debe tener efectos generales pues de lo contrario se estaría dando una ventaja competitiva a la quejosa.

la suspensión beneficiará tanto a la quejosa como a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y los particulares que desarrollan alguna actividad regulada en el sector eléctrico o que están en trámites para ingresar a dicho sector así como a los que se ubican en el régimen transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica antes de la reforma.

El juez recordó que en diversos juicios de amparo en los que se han reclamado regulaciones sobre la política energética del gobierno federal, ha concedido la suspensión para los mismos efectos.

Cabe recordar que en octubre de 2019 el ministro presidente de la SCJN denunció que el ex presidente Felipe Calderón ejerció presiones en su contra en los casos de la guardería ABC y sobre la liberación de Florence Cassez.

Ante tales acusaciones, el expresidente rechazó las declaraciones hechas por el ministro Zaldívar Lelo de Larrea y afirmó que que de ser ciertas debió denunciar en su momento y no una década después.