Ataque de Rusia en Kiev deja 6 muertos y 35 heridos

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia desató un importante ataque con misiles y drones sobre Kiev en la madrugada del viernes que mató a seis personas, provocó incendios y dejó agujeros enormes en algunos edificios de apartamentos al tiempo que el sonido de las explosiones resonaba en toda la ciudad e iluminaba el cielo nocturno, según las autoridades ucranianas. Entre los cerca de 35 heridos había una mujer embarazada.

Rusia utilizó al menos 430 drones y 18 misiles en su ofensiva, señaló el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

Rusia ha llevado a cabo una devastadora campaña aérea contra Ucrania desde que inició su invasión hace casi cuatro años. Por el momento, los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos este año para poner fin a los combates no han arrojado resultado.

El operativo del viernes, que también impactó Odesa, en el sur, y Járkiv, en el noreste, tenía como principal objetivo Kiev, donde los aviones no tripulados y los misiles alcanzaron edificios de apartamentos de gran altura, agregó Zelenskyy.

"Un ataque especialmente calculado para causar el mayor daño posible a personas y civiles", dijo Zelenskyy en una publicación en Telegram.

Moscú niega que apunte a zonas civiles, y su Ministerio de Defensa indicó el viernes que llevó a cabo un ataque nocturno contra "instalaciones militares-industriales y energéticas" del país vecino. Las autoridades ucranianas rechazan esas afirmaciones y muestran los daños en hogares y edificios públicos.

El ataque del viernes fue el más grande contra Kiev en casi tres semanas. Las operaciones aéreas rusas más recientes han estado dirigidas a la infraestructura eléctrica en todo el país antes de los duros meses de invierno.

Ucrania utilizó sus sistemas de defensa antiaérea Patriot, de fabricación estadounidense, para repeler el ataque y derribó 14 misiles, afirmó Zelenskyy. El mandatario ha suplicado a sus aliados internacionales que envíen más de estos sofisticados sistemas.

Altos funcionarios de defensa europeos reunidos en Berlín el viernes prometieron mantener su apoyo a Ucrania. El ministro de Defensa ucraniano, Denys Shmyhal, se unió a la reunión de forma remota.

La embajada de Azerbaiyán en Kiev resultó dañada por los escombros de un misil Iskander, un hecho que el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, calificó de "inaceptable". Azerbaiyán es un corredor de transporte clave para el comercio de Rusia con Irán y otros socios en el Medio Oriente.

En la región de Odesa, los drones rusos alcanzaron una concurrida calle en Chornomorsk durante el día de mercado, causando dos muertos y 11 heridos, incluida una niña de 19 meses, reportó el jefe de la administración militar regional, Oleh Kiper.

"Mi cabello estaba en llamas"

Los residentes en Kiev relataron sus angustiosas huidas y los accidentes que estuvieron a punto de sufrir en plena noche.

Mariia Kalchenko dijo que fue un milagro que sobreviviera después de que su edificio fuera alcanzado.

"No escuché nada, sólo me di cuenta de que mi cabello estaba en llamas", contó a The Associated Press esta adiestradora voluntaria de perros de rescate, de 46 años.

Encendió su linterna y vio que su perro se había alejado asustado. "Me di la vuelta y vi que no había pared, y que estaba el apartamento de un vecino, el vecino gritaba, no había puerta y las llamas entraban desde la puerta principal en el apartamento", afirmó.

Oleh Hudyma, de 59 años, dijo que se percató del ataque e intentó ir a un refugio antiaéreo, pero no fue lo suficientemente rápida.

"Me levanté, me vestí, salí, y hubo una explosión. No pude escuchar el motor (del dron), solo una explosión, llamas, todo volaba", señaló. "Estaba en la cocina y simplemente caí al suelo".

Iryna Synyavska, de 62 años, dijo que tres personas murieron en dos apartamentos contiguos al suyo.

"Mi vecino y su padre murieron por el techo que se derrumbó. En el apartamento de al lado vivía una mujer mayor, tenía más de 80 años", dijo Synyavska. "Su hija la estaba visitando. Su cadáver fue recuperado recientemente porque los muros se derrumbaron".

Ocho de los 10 distritos de la capital reportaron daños. En la región de Kiev, los ataques rusos dañaron infraestructura crucial, informó el jefe regional, Mykola Kalashnyk.

Rusia acusa a Ucrania de atacar sitios civiles

En respuesta a la continuada ofensiva rusa, Ucrania disparó sus propios drones y misiles —desarrollados en el país— contra objetivos en suelo ruso, especialmente refinerías y depósitos de petróleo que proporcionan ingresos a Moscú y fábricas que abastecen a las fuerzas armadas.

El Ministerio de Defensa del Kremlin indicó el viernes que sus fuerzas antiaéreas derribaron 216 drones ucranianos durante la noche en varias regiones rusas y la anexionada península de Crimea. No mencionó el uso de misiles.

Pero Zelenskyy dijo que se empleó una modificación de los misiles Neptune producidos en el país para atacar objetivos en el interior de Rusia. El Ministerio de Defensa del Kremlin acusó a Ucrania de atacar instalaciones civiles y afirmó que el ataque nocturno sobre Kiev respondía a esa ofensiva.

La mayoría de los aviones no tripulados —más de 60— fueron interceptados sobre la región sureña de Krasnodar, que limita con Crimea. Un total de 45 fueron destruidos en Saratov, más al interior de Rusia. Otros 19 fueron derribados sobre Crimea.

Ataque al puerto ruso de Novorossiysk

En Novorossiysk, una ciudad portuaria en la región de Krasnodar, un ataque causó daños en un depósito de petróleo en el complejo de transbordo de Sheskharis, así como en "estructuras costeras" no identificadas, de acuerdo con las autoridades locales.

Una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania confirmó el ataque a Novorossiysk a The Associated Press, hablando bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a revelar el incidente públicamente.

Novorossiysk es el segundo puerto más grande de Rusia para exportaciones de petróleo, dijo la fuente, agregando que el ataque dañó los puestos de carga de petróleo en los muelles, la infraestructura de tuberías y las unidades, provocando un gran incendio.

Ucrania también atacó las posiciones de un sistema de defensa aérea S-300/S-400 en Novorossiysk, dijo la fuente.

Los escombros de los drones caídos también causaron daños en un buque civil en el puerto, y tres miembros de su tripulación fueron hospitalizados por sus heridas, dijeron funcionarios rusos. Varios edificios residenciales también resultaron dañados, y un hombre que vivía en uno de esos inmuebles fue hospitalizado con heridas.

En la región de Saratov, el gobernador Roman Busargin dijo que el ataque dañó una "infraestructura civil" no especificada. Informes de prensa no confirmados afirman que la ofensiva ucraniana alcanzó una refinería de petróleo.