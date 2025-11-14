G. Quiroz sí recibió amenazas

Uruapan, Mich.- La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, confirmó que ella y su gabinete han sido objeto de amenazas por parte de supuestos criminales, las cuales, aseveró, tienen la clara intención de desestabilizar a su gobierno.

“Hay personas o personajes que van a querer desestabilizar este gobierno, porque lo hicieron justamente un día antes de que yo tomara protesta.

“De una u otra forma quisieron desestabilizar el gabinete para que empezaran a renunciar; cosa que, como le dije a mis colaboradores, vamos a estar atentos a cualquier tema que suceda, pero con su debido proceso, como debe de ser, informando a la fiscalía”, dijo.

En conferencia de prensa en la Casa de la Cultura de Uruapan, recordó que su esposo, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, acusaba en vida a personajes políticos a los que “les estorbaba”.

“México necesita saber quiénes fueron los autores intelectuales, bien sabemos que le estorbaba a mucha gente, pero específicamente a algunas personas”, expuso.

A pregunta expresa de sobre a qué personas se refería, Quiroz García mencionó al senador Raúl Morón Orozco; al expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, y al diputado federal Leonel Godoy Rangel, todos de Morena.

“Él señaló específicamente a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente Nacho Campos. O sea, eso no es algo oculto, ustedes saben que él específicamente señalaba a estos personajes y los hacía responsables de ciertas cosas”, respondió.

Grecia Quiroz sostuvo que, a pesar del riesgo que implica hacerse cargo del gobierno de Uruapan, asumió esa responsabilidad “porque alguien lo tiene que hacer” para continuar con el legado de su esposo, asesinado el pasado 1 de noviembre.

“Hay miedo, claro, somos seres humanos, pero alguien tiene que hacerlo. Y si hoy me toca encabezar este movimiento, no vamos a dejar de hacerlo. Este movimiento va a perdurar, porque la gente está creyendo en nosotros y no vamos a defraudar a la ciudadanía”, expresó.

“Hay una desconfianza social, fue lo que yo le externé [al secretario de Seguridad Omar García Harfuch], que la ciudadanía ya no cree, ya no confía, ya no hay una esperanza en el gobierno, pero que yo quería darles un poco de mi voto de confianza para que se trabaje como se debe de trabajar”, recalcó y dio su voto de confianza al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.