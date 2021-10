Ataque en bar de Morelia deja tres muertos

El saldo de un ataque a un bar de la ciudad de Morelia perpetrado esta madrugada fue de tres personas muertas y tres más lesionadas.

Los primeros reportes refieren que cerca de las 4:30 de la madrugada, varios sujetos armados irrumpieron en La Cantina 25, sustrajeron a varias personas y después les dispararon.

Afuera de ese lugar ubicado sobre la avenida Enrique Ramírez, murieron tres personas.

Tres víctimas más quedaron lesionadas, de las cuales dos fueron trasladadas en ambulancia a un hospital de la capital michoacana y otra más lo hizo en su vehículo particular.

Bar abierto de madrugada pese a restricciones por pandemia

El ayuntamiento de Morelia no ha dado a conocer por qué el bar estaba abierto a esa hora, ya que por el tema de la pandemia, todos los antros tienen que estar cerrados a la 1:00 de la mañana.

Dicho bar ha sido sancionado en varias ocasiones por no respetar horarios y protocolos sanitarios; sin embargo, sigue en operación.

La capital michoacana es el municipio de Michoacán con más policías locales y el más violento en materia de homicidios dolosos, seguido de Uruapan, Zamora y Jacona.