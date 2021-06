Ataque en Reynosa, acto terrorista de la delincuencia: diputados PAN

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Tamaulipas calificaron como un acto terrorista la acción de los grupos criminales que atacaron a civiles inocentes en varias colonias de la ciudad de Reynosa.

El posicionamiento de los legisladores del PAN fue fijado por el diputado Edmundo Maron Manzur, en la sesión de la tarde de este miércoles.

Condenó los hechos ocurridos en Reynosa el pasado sábado y convocó a las fuerzas federales para coordinarse con las fuerzas policiales de Tamaulipas para proteger a la ciudadanía y combatir a los delincuentes que han sembrado el terror en el municipio. Afirmó que sus instalaciones se ubican a solo 3 minutos de los crímenes y no acudieron. ?"Les recuerdo que el artículo 139 establece que se impondrá pena de prisión de hasta 40 años al que acuerde o prepare un acto terrorista en territorio nacional", enfatizó el legislador tamaulipeco, tras fijar el posicionamiento y demandar capturar a los responsables.

"Todos estamos llamados a cerrar filas", dijo el legislador al referirse a la importancia de la coordinación y referir la corresponsabilidad de cada instancia estatal y federal en materia de seguridad.

Añadió que, "los tamaulipecos no queremos volver a regresar a esos momentos de inseguridad en donde imperaba el miedo y la intranquilidad; al contrario queremos paz para nuestras familias y seres queridos. Es por eso que requerimos que nuestras Fuerzas Armadas federales trabajen en equipo con la Policía Estatal".

"No queremos regresar al pasado, donde los delincuentes estaban apoderados de ciudades y carreteras del estado por lo que, no podía transitarse por las acciones de la delincuencia organizada", expresó el diputado, Marón Manzur. ?"Solo recuerden como estábamos hace 5 años. En este estado reinaban las balaceras, secuestros, extorsiones, no podíamos ni siquiera viajar en carretera con tranquilidad", recordó el legislador de Acción Nacional.