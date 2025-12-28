Ataque y quema de bares y autos en Villaflores
Reportan a 7 desaparecidos luego de las agresiones registradas en el municipio chiapaneco
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Siete personas fueron desaparecidas durante los ataques y la quema de bares y vehículos en Villaflores, dos de ellas presuntamente propietarias de esos negocios, informó la Fiscalía General del Estado.
Además, como resultado de la agresión, tres mujeres resultaron con lesiones por quemaduras, reciben atención médica y se encuentran estables.
"Se han recibido denuncias por la desaparición de siete personas, dos de ellas presuntamente propietarias de los bares afectados. Además, se reportan tres mujeres con lesiones por quemaduras, quienes ya reciben atención médica y se encuentran estables", agregó la Fiscalía.
De acuerdo con las autoridades, las siete personas raptadas fueron identificadas como: Sergio Enrique Pereda Tamayo, de 30 años de edad, dueño de La Kabala; José Armando Coutiño Ruiz, de 28 años, de Anubis´s Discoclub; José Ángel Martínez Marina, de 45 años; Eduardo Vázquez Ramírez, de 21 años; Mauricio Camilo Girón, de 26 años de edad; Juan Ovani Camilo Girón, de 30 años; y José Rubiel Constantino Rodríguez, 33 años.
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca precisó que derivado de las investigaciones preliminares se estableció que el móvil principal de los hechos violentos, cometidos la madrugada de este miércoles, fue la disputa por el narcomenudeo en la zona entre dos células delictivas.
Los hechos
Hombres armados irrumpieron a las 03:00 horas, en los bares La Kabala Sport Bar, Karaoke y Anubis´s Discoclub, para incendiarlos, pero se llevaron a siete hombres, entre ellos los propietarios de los negocios.
La Fiscalía General señaló que en el bar Kabala "se observó la fachada quemada y tres vehículos incendiados frente al establecimiento". Se reportó, además un incendio en el bar Anubis, que fue controlado después.
Villaflores, ubicado en la región Frailesca, es una de las zonas donde los carteles de la droga se disputan el control territorial con enfrentamientos entre ellos, las corporaciones policiacas y el Ejército Mexicano.
La pugna entre el crimen organizado en La Frailesca se ha saldado con diversos enfrentamientos, ejecutados, "levantados" bloqueos carreteros, quema de vehículos y extorsiones.
Al municipio de Villaflores han llegado más de 200 elementos de la VII Región Militar, Guardia Nacional, Marina, Guardia Estatal y de Fuerza y Reacción Inmediata Pakal (FRIP).
