La escuela Secundaria Justo A. Zamudio Vargas celebró esta época con la presentación de "El Cascanueces" Festival Navideño Zamudio 2025.

Participaron en la puesta en la representación, como Directora Escénica la Maestra Rosario Agundis Laguna, en la Coreografía C. Marlene Agundis, en Coordinación General de Proyecto Maestra Adaliz Zapata Martínez, C. Mario Edgardo Galarza; en Audio y Video Maestro Hugo Campos Reséndiz: Conductor Maestro Daniel Torres.

Con ellos, intervinieron la Maestra Flor de María Ángulo Urbina, Maestra Dinorah Berenice Domínguez, el Grupo Coral Instrumental a cargo del Maestro Faustino Cisneros turno matutino, y Maestra Graciela Urbina, Maestro Rigoberto López, turno vespertino, Escenografía Maestro Eduardo García Montoya, Maestra Melissa Méndez Tovar, y la participación de Gravity Studio, así como el consejo estudiantil.

Asistieron como invitados: Lic. en Educación. Juan Mario Hernández Rodríguez, en representación del Secretario de Educación Juan Carlos Torres Cedillo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Maestra Rosa Laura Medina Ayala, Jefa de enseñanza de la Zona 03; Maestra Guadalupe Silva Rojas, Jefa de Enseñanza de la Zona 03, directora de la Institución; Maestra Dayaselly Lucio Castillo, Subdirectora del Turno Matutino; María Alberta Salas Luna; y Subdirectora del Turno Vespertino Carmen Quilantán Alvarado,Sec. Gral. de la Delegación 19; Maestra Melissa Méndez Tovar, Presidente de la Soc. de Padres de Familia.

La puesta en escena se presentó en el Teatro Carlos Amador.

El evento fue organizado para toda la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Justo A. Zamudio Vargas, con la participación de maestros y alumnos por primera vez realizando una puesta en escena de tan simbólica representación teatral navideña "El Cascanueces". con el apoyo de sociedad de padres de familia y directivos se logró realizar en tan hermoso recinto.