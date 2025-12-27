Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos
Policías de la Guardia Civil Estatal capturan a sospechosos luego de persecución en la colonia 20 de Noviembre.
CIUDAD VALLES.- Agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) persiguieron a presuntos delincuentes en la colonia 20 de Noviembre.
La tarde de este sábado, policías y militares sitiaron la calle Mante del referido sector y, según testigos, se llevaron detenidos a dos hombres.
De acuerdo con la información recabada, estos sujetos habían llegado a ese lugar en una camioneta Nissan de color negro, sin placas de circulación.
Eran perseguidos por oficiales de la GCE y descendieron de la Nissan para intentar huir a pie; sin embargo, llegaron refuerzos y finalmente fueron detenidos.
Hasta el momento se desconoce el motivo del operativo y la detención.
Tampoco hay información sobre la identidad de los sujetos.
