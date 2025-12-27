logo pulso
Seguridad

Persecución en Ciudad Valles deja dos detenidos

Policías de la Guardia Civil Estatal capturan a sospechosos luego de persecución en la colonia 20 de Noviembre.

Por Huasteca Hoy

Diciembre 27, 2025 04:25 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- Agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) persiguieron a presuntos delincuentes en la colonia 20 de Noviembre.

La tarde de este sábado, policías y militares sitiaron la calle Mante del referido sector y, según testigos, se llevaron detenidos a dos hombres.

De acuerdo con la información recabada, estos sujetos habían llegado a ese lugar en una camioneta Nissan de color negro, sin placas de circulación.

Eran perseguidos por oficiales de la GCE y descendieron de la Nissan para intentar huir a pie; sin embargo, llegaron refuerzos y finalmente fueron detenidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Hasta el momento se desconoce el motivo del operativo y la detención.

Tampoco hay información sobre la identidad de los sujetos. 

